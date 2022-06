Gjykata e Tiranës ka liruar nga qelia dy ish-vartësit e Thoma Gëllçit, Ervin Murja e Julian Tapia. Vendimi është marrë nga gjyqtari Erjon Çela, pas kërkesës së dy ish-anëtarëve të komisionit të vlerësimit të ofertave për shuarje të masës së sigurisë.









Ata u arrestuan per shkelje te barazise ne tendera ne lidhje me nje tender me vlere 87 milion leke per ndertimin e rtsh agro.