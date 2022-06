“Ne duam tokat tona, këtë bëri dhe Car Pjetri”/ Putin shfaq hapur kërcënimin për Suedinë dhe vendet Balltike! A do të ketë luftë tjetër?

Vladimir Putin e ka krahasuar veten me Carin rus Pjetri i Madh, teksa ai mburrej për ‘rikuperimin’ e tokës në Suedi në një kërcënim të ri të frikshëm për sigurinë evropiane.









Putin, duke folur në 350-vjetorin e lindjes së Car Pjetrit dje, iu referua Luftës së Madhe Veriore, e cila pa një koalicion anti-suedez – të udhëhequr nga Moska – të shkatërrojë perandorinë suedeze dhe të vendosë Rusinë si një fuqi të re perandorake në Evropë.

“Dukej se [Pjetri] po luftonte me Suedinë dhe po pushtonte territore”, i tha Putin auditorit të tij, me një buzëqeshje në fytyrën e tij, ndërsa fliste për themelimin e Shën Petersburgut në tokën e mbajtur dikur nga Suedia. “Ai nuk po kapte asgjë! Po e merrte mbrapsht!’

Duke lënë një tjetër referencë historike, këtë herë për Betejën e Narvës në Estoninë e sotme që hapi luftën, ai vazhdoi: ‘Pse shkoi atje? Ai shkoi atje për ta marrë përsëri dhe për ta forcuar, kështu po bënte. Na ka rënë që të marrim dhe forcohemi. Dhe nëse i marrim këto vlera si themelore për ekzistencën tonë, ne do të mbizotërojmë në çështjet me të cilat përballemi’.

Fjalët e Putinit do të shihen si një kërcënim i fshehtë për shtetet baltike të Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë, të cilat kanë frikë se ai do të nisë luftë kundër tyre sapo të përfundojë me Ukrainën, dhe për Suedinë dhe Finlandën ndërsa të dy vendet përpiqen të anëtarësohen në NATO.

Stokholmi dhe Helsinki paraqitën aplikime për NATO-n pasi panë Putinin duke folur ashpër mbi marrëveshjet e sigurisë midis Ukrainës dhe Rusisë me pushtimin e tij – nga frika se marrëveshjet e tyre me Moskën tani ishin të pavlefshme.

Dyshja kishin shpresuar për një hyrje të shpejtë në aleancë – duke u dhënë atyre përfitimin e premtimit të saj të mbrojtjes reciproke – por ata janë lënë në një pozicion të pasigurt pasi Presidenti i Turqisë Erdogan i shtyu ofertat e tyre.

Ukraina kishte shpresuar në mënyrë të ngjashme të bashkohej me NATO-n përpara se Rusia të sulmonte, dhe ambicia u përdor nga Putini për të justifikuar sulmin e tij.

Ndërsa Putin foli, luftanijet ruse filluan stërvitjet në Detin Baltik, ndërsa presidenti i Finlandës Sauli Niinisto do të takohej me Mbretin Suedez Carl Gustav XVI dhe Mbretëreshën Silvia në ishullin e mbrojtur lehtë të Åland.

Niinisto – një mik i ngushtë i Putinit, i cili u paralajmërua nga udhëheqësi rus se po bënte një ‘gabim’ duke aplikuar në NATO – e anuloi papritur takimin dhe fluturoi në shtëpi me gruan e tij.

Helsinki mohoi që masa të kishte të bënte me komentet e Putinit ose stërvitjet ushtarake ruse, por do të bëjë pak për të qetësuar nervat e vendeve baltike, të cilët kanë frikë se janë të radhës në listën e goditjeve të Putinit, pasi të përfundojë lufta në Ukrainë.

Ishujt Åland janë një pjesë suedisht-folëse e Finlandës që ndodhen në grykën e Gjirit të Bothnias, i cili ndan të dy vendet.

Ata janë çmilitarizuar që nga Lufta e Alandit në vitet 1850 midis Britanisë dhe Francës nga njëra anë dhe Rusisë nga ana tjetër, e cila u zhvillua në sfondin më të madh të Luftës së Krimesë në Detin e Zi.

Do të ishte – së bashku me ishullin suedez të Gotland – një fushë beteje strategjike kyçe në Detin Baltik, nëse Rusia vendos të ndërmarrë veprime parandaluese kundër fqinjëve të saj skandinavë mbi ofertat e tyre për t’u bashkuar me NATO-n.

Flota ruse baltike, jastëkë ajror zbarkues të klasit Zubr – avionë fluturues – dhe disa korveta ishin parë duke u nisur nga enklava ruse e militarizuar rëndë e Kaliningradit, e vendosur midis Polonisë dhe Lituanisë.

Edhe pse të ftuarit në darkën festive të 100-vjetorit për autonominë e Åland u paralajmëruan se mikpritësi i tyre finlandez mund të duhej të largohej papritmas, ata fillimisht pritej të qëndronin për koncertin gala në fund të mbrëmjes.

Burimet në Suedi minimizuan daljen e mbretit, duke thënë se koha e nisjes ishte e planifikuar paraprakisht.

Baltiku është shndërruar në një qendër të aktivitetit ushtarak javët e fundit, me dy avionë finlandezë F/A-18 Hornet që marrin pjesë në operacionet stërvitore të Forcave të Përbashkëta Ekspeditare me një palë tajfunë britanikë mbi Helsinki sot.

Dhe ndërsa një luftë e nxehtë shpërthen mijëra milje në jug në rajonin e Donbasit të Ukrainës, Balltiku është gjithashtu një situatë nxitëse që mund të përshkallëzohet.

Muajin e kaluar Boris Johnson ra dakord për një pakt të ri të madh ushtarak me Suedinë dhe Finlandën që do të shihte që Britania e Madhe t’u vijë në ndihmë ushtarakisht nëse ata sulmohen nga forcat e Putinit ndërsa ata aplikojnë për t’u bashkuar me NATO-n.

I pyetur nëse trupat britanike mund të dërgohen në Finlandë në rast të një pushtimi rus, kryeministri kishte thënë: “Po, ne do t’i ndihmojmë njëri-tjetrit, duke përfshirë edhe ndihmën ushtarake”.

Pretendimi i Putinit për të rimarrë tokat historike ruse ka mbështetur arsyetimin e tij për nisjen e asaj që ai e quan një ‘operacion special ushtarak’ në Ukrainë, duke përfshirë një fjalim të hidhur që ai mbajti në prag të sulmit duke mohuar të drejtën e vendit për të ekzistuar.

Putin pohon se Ukraina e ditëve të sotme është një shtet i pushtuar nga ideologjia fashiste naziste që kërcënon ekzistencën e rusëve etnikë që jetojnë atje me ‘gjenocid’.

Ai me cinizëm pretendon se ‘operacioni’ i tij – i cili ka vrarë dhjetëra mijëra civilë, shumë prej tyre rusë etnikë – është krijuar për t’i shpëtuar ata njerëz nga zhdukja.

Megjithëse Putini tani pohon se qëllimi i tij është ‘çlirimi’ i rajonit lindor të Ukrainës Donbas, i cili historikisht ka lidhjet më të forta me Rusinë, në fakt qëllimi i tij i vërtetë besohet gjerësisht të jetë kontrolli i të gjithë Ukrainës.

Ky fakt u zbulua nga një artikull i medias shtetërore, i botuar gabimisht në ditët e para të luftës, i cili shpalli fitoren mbi të gjithë Ukrainën dhe përshëndeti Putinin për shkatërrimin e rendit të vendosur global dhe kthimin e Rusisë në statusin e fuqisë së madhe.

Kritikët e Putinit argumentuan në atë kohë se lideri rus po kthehej në ditët imperialiste të Rusisë me luftën e tij pushtuese – duke e bërë krahasimin e tij me Car Pjetrin edhe më prekës.