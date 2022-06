Skenari që Moska po përdor kundër nesh/ Inteligjenca Ushtarake e Ukrainës: Lufta me Rusinë mund të zgjasë deri në 1 vit!

Inteligjenca Ushtarake e Ukrainës ka deklaruar se lufta me Rusinë mund të zgjasë deri në një vit. Ndërsa thekson se Ukraina është dukshëm e mposhtur në vijën e frontit të luftës.

“Udhëheqja e Kremlinit ndoshta do të përpiqet të ngrijë luftën për një kohë në mënyrë që të bindë Perëndimin të heqë sanksionet, por më pas të vazhdojë agresionin” tha shefi i Vadym Skibitsky, i Inteligjencës në një intervistë me The Guardian. Ndërsa shtoi se “gjithçka tani varet nga armatimet që na japin partnerët perëndimorë”.