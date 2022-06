“Koha është tani”/ Eksperti gjerman pranë CDU-së: BE duhet të vendosë liberalizmin e vizave për Kosovën

Situata në Kosovë po ecën në rrugën e duhur, por ka akoma problematika të cilat nevojiten të zgjidhen.









K është mendimi i ekspertit gjerman pranë CDU-së, Martin Henze. Në një intervistë ai thekson se lufta e Kosovës ishte e drejtë dhe ajoi duhej mbështetur nga BE dhe SHBA.

Problematike sipas tij është ‘Ballkani i Hapur’, i cili sjell dominimin e Serbisë në rajon.

Intevista e plotë

Henze ju jeni një nga ekspertët e paktë të specializuar për Evropën Lindore dhe Ballkanin Perëndimor, le të flasim për Ballkanin dhe Kosovën. 15 Qershori është një ditë e veçantë në Kosovë. Si i shihni zhvillimet?

Situata në vitet e 90-ta u shënua nga fushata masive e destabilizimit të serbëve. Kushdo që nuk donte t’i përkulej ideve serbe për një shtet të përbashkët jugosllav, serbët e akuzonin për “aspirata secesioniste”. Ideologjia komuniste e “vëllazërisë dhe bashkimit” u zëvendësua nga nacionalizmi i rizgjuar i popujve jugosllavë. Më kujtohet ende shprehja: “Të gjithë serbët në një shtet”. Kjo do të thoshte se nëse Jugosllavia shpërbëhej, Beogradi do t’i aneksonte Serbisë të gjitha territoret ku jetonin serbët. Më vonë kjo u quajt ideologjia “serbe e madhe”.

Dhe në 1999?

Edhe unë vetë kam qenë në Kosovë për një kohë të shkurtër në atë kohë. 15 qershori ishte një ditë e nxehtë, rreth 35 gradë. Gjermanët kanë arritur të shtunën në Kosovë përmes Shqipërisë. Operacioni Joint Guardian filloi. Ishte operacioni më i madh tokësor në historinë e NATO-s dhe shumë i suksesshëm. Ata që i dinin kushtet në Kosovë nga përvoja e tyre duhej ta miratonin luftën, dhe kështu më ndodhi tani në Ukrainë. Situata të tilla duhet t’i shikoni drejtpërdrejt, përndryshe nuk i kuptoni këto situata komplekse. Nën Millosheviçin, u krijua një sistem aparteid – në mes të Evropës.

Vetëm një sistem aparteidi, po ndodhte më shumë, apo jo?

Sigurisht, konflikti u intensifikua në vitin 1989 kur presidenti jugosllav Miloševiç anuloi të gjitha të drejtat e autonomisë të fituara që nga viti 1963 dhe e uli Kosovën përsëri në një “rajon autonom”. Si rezultat, të gjitha institucionet politike kosovare u shpërbënë dhe subvencionet federale u ndërprenë. Në shkolla dhe universitete u ndalua mësimi dhe kurset në gjuhën shqipe. Në vitet 1990, shqiptarët e Kosovës humbën punën në administratë dhe në ndërmarrjet publike dhe u përjashtuan nga jeta politike, sociale, ekonomike dhe kulturore.

Në sfondin e krizës ekonomike, e cila e kishte goditur veçanërisht Kosovën që nga vitet 1980, si rajoni ekonomikisht më i prapambetur i Jugosllavisë, mosmarrëveshjet u bënë edhe më të mprehta. Gjatë luftës, popullata civile kosovare dhe veçanërisht ajo shqiptare e Kosovës u bënë viktima të sulmeve sistematike, dëbimeve dhe vrasjeve masive. Gjuha shqipe u ndalua në jetën publike edhe në Kosovë, dhe rreth 130.000 shqiptarë u detyruan të largoheshin nga shkollat, ndërmarrjet shtetërore dhe administrata, kështu që në fillim të viteve 1990 400.000 të rinj shqiptarë u detyruan të emigronin. Shumë u vendosën në Gjermani dhe Zvicër. Si rezultat, ne dëshmuam shfaqjen e një sistemi aparteidi në Evropë për herë të parë që nga periudha 1933-1945. Kur shqiptarët zhvilluan një rezistencë paqësore, pacifiste në përgjigje të paligjshmërisë dhe shtypjes, vetëm disa shtete treguan solidaritet në fillim të viteve 1990; SHBA-ja dhe veçanërisht kombi gjerman u ndje i detyruar të ndihmonte për shkak të përvojave historike dhe miqësisë së gjatë mes kombit shqiptar dhe atij gjerman.

Pacifizmi shqiptar, nga ana tjetër, në Serbi u interpretua si dobësi e shqiptarëve. Dhe jo vetëm atje: në negociatat e paqes në Dejton, që i dhanë fund luftës së Bosnjës në 1995, shqiptarët nuk u përfshinë në bisedime.

Ky ishte një gabim thelbësor nga ana e SHBA-së dhe Evropës. Kjo çoi në një luftë agresioni nga serbët sepse ata supozuan se Perëndimi nuk do të ndërhynte. NATO dhe komuniteti botëror mësuan nga ky gabim; reagimi në shkurt 2022 ndaj Putinit ishte i qartë dhe elementar.

Asgjë nuk mund të arrihet vetëm me mjete paqësore, ishte mësimi që morën shqiptarët. Prandaj ata sulmuan me justifikim të plotë, ashtu siç bënë izraelitët në vitet 1960, dhe u mbrojtën. Kështu mund të kuptohet ngritja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, UÇK-së. Shqiptarët kishin legjitimitet sipas ligjit ndërkombëtar për t’u mbrojtur, ashtu siç bëjnë tani ukrainasit, dhe shtetet e tjera kanë legjitimitet sipas ligjit ndërkombëtar për të ndihmuar njerëzit dhe kombet kur janë të ekspozuar ndaj një lufte agresioni.

Ekzistojnë gjithashtu paralele shumë irrituese midis veprimeve të serbëve në vitet 1990 dhe luftës së agresionit të Putinit në Ukrainë, dhe ajo ka një histori më të gjatë në Ballkan atëherë, siç ka tani në Ukrainë.

Siç tha dikur Helmut Kohl, ata që nuk e njohin historinë nuk mund të kuptojnë të tashmen dhe nuk mund të formësojnë të ardhmen.

Kam përshtypjen se kosovarët dhe veçanërisht qeveria kosovare nën Kurtin e kanë përvetësuar shumë mirë historinë e kombit shqiptar në Kosovë. Jo pa arsye Kurti po përqendrohet me të drejtë tek anëtarësimi në BE dhe nuk po përfshihet në projektin alternativ ruso-serb, Open Balkans. Në të njëjtën mënyrë do të kishte vepruar edhe Rugova. Ne vlerësojmë veprimet e Kurtit në politikën e jashtme. Në vitin 2022 ka ardhur koha e vendimit.

Ne, BE dhe SHBA, i kemi lejuar qeveritë në Ballkanin Perëndimor, dhe këtu shoh veçanërisht Shqipërinë nën qeverinë Rama dhe Serbinë, të devijojnë shumë nga normat, vlerat dhe rregullat e deklaruara për një kohë të gjatë. Dhe nuk ka pasur pasoja. Shembulli më i mirë është Serbia, e cila ende konsiderohet nga përfaqësues të caktuar në Bruksel, Paris dhe Berlin si një kandidate premtuese për anëtarësim. Megjithatë Freedom House e klasifikon vendin vetëm pjesërisht “të lirë”. Në Shqipëri, korrupsioni është rritur masivisht nën qeverisjen Rama dhe liria e shtypit është ulur ndjeshëm. Serbia mban lidhje të ngushta me Pekinin dhe Moskën dhe, ashtu si Shqipëria, ka refuzuar të vendosë sanksione kundër Rusisë që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Dhe më kujtohet marrëveshja e GAS-it e Vuçiçit me Putinin, paralelisht me masakrat që Putini po kryen kundër fëmijëve dhe grave në Ukrainë. Për një kohë të gjatë, Perëndimi pranoi bujarinë e Vuçiçit. Por kjo duhet të ndalet tani dhe kjo vlen edhe për manovrat e Ramës në Shqipëri. “Marrëdhëniet e ngushta me regjimin e Putinit nuk janë më në përputhje me ndërtimin e një të ardhmeje të përbashkët me BE-në”, tha së fundmi përfaqësuesi i BE-së për çështjet e jashtme Joseph Borrell. Ministrja jonë e Jashtme gjermane Annalena Baerbock tha gjithashtu: “Aderimi kërkon vullnetin për të mbështetur politikën e jashtme të përbashkët të BE-së”.

Ajo që duhet tani nuk janë vetëm fjalë të qarta nga perëndimi, por edhe veprime shumë të qarta. Kancelari gjerman Scholz e ka thënë tani me pak fjalë: “Asnjë vend në procesin e anëtarësimit në BE nuk duhet të ketë asnjë iluzion se rregullat evropiane nuk zbatohen. Beogradi tani duhet të vendosë se ku qëndron. Nëse nuk ka përgjigje të qartë, Serbia duhet të vendoset. në listën e sanksioneve ndërkombëtare. Kjo ka të bëjë me politikanë individualë në Beograd dhe Bosnje, sjellja e Milorad Dodik është e papranueshme, siç është sjellja e kryeministrit shqiptar Rama.

Çfarë kuptoni me historinë e shqiptarëve në Kosovë?

Tashmë në fillim të shekullit të 20-të në Serbi u bënë përpjekje për të dëbuar popullsinë shqiptare nga Kosova. Memorandumi i Vasa Çubrilloviçit, i cili kishte bërë thirrje për veprime më sistematike të autoriteteve në Kosovë për të dëbuar shqiptarët, në fakt mbizotëroi në vitin 1939. Dhjetëra mijëra shqiptarë myslimanë u deportuan në Turqi dhe Shqipëri, qindra mijëra duhej të ishin dëbuar. Serbët kishin një kuptim të ngjashëm bazë se si të silleshin me pakicat si Hitleri apo Stalini.

Në vitet 1950, Cubriloviç ishte këshilltar i ministrit të brendshëm famëkeq jugosllav Jovan Rankoviç. Dhe përsëri, dhjetëra mijëra shqiptarë u dëbuan nga Kosova për të ndryshuar përbërjen etnike të Kosovës në favor të serbëve. Ushtria serbe më pas ndërtoi sistematikisht pozicionet e saj në vitin 1998 në mënyrë që të arrinte të gjithë territorin me artilerinë e saj. Dhe kështu u krijuan themelet ushtarake për të përmbushur këtë ëndërr dhe për të kryer dëbimin sistematik të shqiptarëve. Pra, ekziston një zinxhir historik shkakësor që çon në krimet e luftës të Millosovicit dhe që gjithashtu mund të çojë në veprime të mëtejshme të Vuçiqit në vitin 2022.

Dhe si reagoi Perëndimi në vitin 1998?

Ishte në interesin e Evropës, Gjermanisë dhe SHBA-së që t’i jepet fund zbavitjes së serbëve në Kosovë, d.m.th. të organizohet një gjenocid kundër kombit shqiptar. Mbetet për t’u parë nëse lufta kundër shkeljeve të të drejtave të njeriut apo frika nga flukset e reja të refugjatëve ishte në plan të parë të politikanëve në detyrë.

Në verën e vitit 1998, NATO filloi të ndërtonte struktura ushtarake që do të bënin të mundur ndërhyrjen dhe luftën kundër Serbisë. Në fund të fundit, duhet të paktën gjysmë viti për të ngritur infrastrukturën e nevojshme. Kështu u ndërtua një skenar kërcënues për t’i dhënë peshë ushtarake kërkesave për një zgjidhje politike në negociatat që do të zhvilloheshin në Rambuje afër Parisit. Millosheviçi nuk u pajtua me traktatin në atë kohë dhe lufta e agresionit të serbëve filloi nën udhëheqjen e kryeministrit Millosoviç dhe ministrit të tij të brendshëm Vuçiç, i cili në atë kohë ishte përgjegjës edhe për njësitë speciale të policisë dhe sigurisë.

Ne gjermanët mbyllëm të gjithë mbrojtjen ajrore të Jugosllavisë në atë kohë, kështu që lufta mund të përfundonte relativisht shpejt.

Dhe çfarë duhet bërë tani?

Ekzistojnë gjashtë përgjigje kryesore për këtë:

Tashmë duhet të fillojnë negociatat me Ukrainën, Moldavinë dhe shtetet e Ballkanit Perëndimor për anëtarësimin në BE, për të cilën na duhet një vendim qendror nga Këshilli i BE-së. Shumica e këtyre vendeve, veçanërisht Shqipëria, nuk i kanë plotësuar kriteret, për arsye që ndryshojnë nga vendi në vend. Megjithatë, qasja e BE-së ndaj negociatave ka qenë shumë lineare. Procesi i anëtarësimit është një proces shumështresor në aspektin kulturor, ekonomik dhe gjeopolitik. Kësaj i shtohet tani lufta katastrofike e agresionit të Putinit kundër Ukrainës. Tani nuk ka nevojë për një proces aderimi në disa hapa të përsëritur; kjo do të zgjaste shumë dhe nuk do t’i jepte drejtësi qëllimit të përbashkët të Evropës dhe komunitetit botëror; më tepër do të çonte në rezultate shkatërruese. Aspektet individuale duhet të trajtohen dhe sqarohen paralelisht, duke përfshirë kriteret që ende nuk janë përmbushur.

Serbia duhet të vendosë në vitin 2022 nëse dëshiron të anëtarësohet në BE, në Bashkimin Ekonomik Euroaziatik apo në projektin e Rrugës së Mëndafshit.

Udhëtimi pa viza për Kosovën duhet të futet menjëherë; nuk ka më asnjë arsye që Evropa ta refuzojë këtë.

5 vendet e mbetura të BE-së, duhet ta njohin Kosovën sipas ligjit ndërkombëtar. Situata është shumë serioze dhe nevojitet një ripërshtatje, pra një pozicionim i qartë i politikës së jashtme franceze në lidhje me Ballkanin dhe Moldavinë.

Në kuadër të procesit të ardhshëm të anëtarësimit, edhe vendet e Ballkanit do të bëhen pjesë e zonës Shengen. Kjo është një kornizë e mirë rregullatore në të cilën mund të zgjidhen konfliktet kufitare ndërmjet Serbisë dhe shtetit të Kosovës. Natyrisht, duhet të sigurohet që pakicat në Kosovë, por edhe në Serbi, të mbrohen në të njëjtën mënyrë. Për Kosovën dhe Serbinë rekomandoj modelin gjermano-danez për zgjidhjen e problemit të pakicave.

Kosova, si vendet e tjera të Ballkanit, ka probleme të konsiderueshme ekonomike dhe sociale. Kjo nuk ka të bëjë me korrupsionin, korrupsion ka kudo në botë, përfshirë Gjermaninë dhe SHBA-në. Problemi kryesor është se Ballkani nuk është rikuperuar kurrë nga lufta civile dhe humbja e kokave. Korrupsioni dhe krimi janë pasojë e këtyre destabilizimeve.

Në vitin 2022, 25,80% e kosovarëve ishin të papunë, dhe e moshave 15-24 vjeçare, sa 48,60%, pasi sistemi arsimor nuk i plotëson kërkesat e tregut të punës dhe shkalla e punësimit është 29,30. Me krizën e virusit situata tashmë e vështirë ekonomike do të përkeqësohet. Produkti i brendshëm bruto u tkurr me 5,34 % në 2020, u rrit përsëri në 9,1 % në 2021, në 2022 sigurisht që do të bjerë përsëri për shkak të luftës së Ukrainës dhe rritjes së konsiderueshme të çmimeve, në mbarë botën. Situata e vështirë politike dhe ekonomike ka çuar në Shkalla e lartë e emigrimit për dekada dhe si rrjedhim në destabilizimin shtesë. Ne dimë diçka të tillë nga Shqipëria. Për Ballkanin kemi nevojë për një fond zhvillimi të koordinuar bashkërisht mes SHBA-së dhe BE-së, të gjitha programet ekzistuese duhet të jenë të përqendruara, të ndërlidhura, vëllimi i investimeve duhet të dyfishohet, analoge me programin në Ukrainë. Në platformën qendrore të koordinimit duhet të përfshihen edhe OJQ-të aktive. Ne kemi pasur eksperienca shumë të mira me Fondin Marshal pas vitit 1945.

Çfarë thonë ata për nismën e Ballkanit të Hapur?

Është një projekt ruso-serb me synimet: rivendosjen e dominimit të Beogradit në Ballkan dhe integrimin e Ballkanit në Bashkimin Ekonomik Euroaziatik të Putinit. Serbia, meqë ra fjala, tashmë është anëtare e Bashkimit Ekonomik Euroaziatik dhe gjithashtu ka lidhur marrëveshje të rëndësishme ushtarake me Rusinë.

Cili politikan ka lënë përshtypjen më të madhe në Kosovë?

Oh, ka disa gra dhe burra. Por, nëse më pyet mua, Ibrahim Rugova. E kam takuar në Kosovë në verën e vitit 2002, ai ishte Presidenti i parë i provincës serbe të Kosovës, e cila është nën administrimin e OKB-së. Edhe pasi u diagnostikua me kancer në shtator 2005, ai nuk hoqi dorë nga zyra e tij për të vazhduar punën për të ardhmen e Kosovës. Më kishte bërë shumë përshtypje në atë kohë, një politikan të tillë vështirë se kishim gjetur edhe në Evropën Veriore.

Për dhjetë vjet, Rugova ofroi rezistencë të vazhdueshme, por jo të dhunshme ndaj centralizimit brutal nga presidenti i atëhershëm jugosllav dhe krimineli i luftës Slobodan Millosheviç dhe Ministri i Brendshëm Vuçiç. Babai i martuar i tre fëmijëve kështu formoi kundërpeshën politike të luftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Menjëherë pas fillimit të luftës në Beograd me Millosheviçin, ai e kishte fotografuar veten duke shtrënguar duart. Një sukses propagandistik për serbët. Çdo politikan gabon, edhe Rugova nuk ishte i pagabueshëm. Ai ishte përfaqësues i politikës së zbutjes, një gabim historik. Por është e falshme, edhe kryeministri britanik Neville Chamberlain duhej ta mësonte këtë në vitin 1938, rastësisht tani edhe ne evropianët me Putinin. Mirëpo, Rugova, për përshtypjen time, e kishte kuptuar shpejt se me kriminelët e luftës nuk është e mundur asnjë politikë qetësuese. Edhe sot e kësaj dite, ai dukej i qetë, gati i turpshëm, në mes të konfliktit në Ballkan, gjatë negociatave në Paris. Kjo më ka frymëzuar edhe sot e kësaj dite. Teksa kolegët i bërtisnin njëri-tjetrit, ai dukej paksa i pabotë, i menduar, me shallin që mbante gjithmonë, ai kishte arritur në përfundimin se Kosova duhet të bëhet shtet i saj dhe ta gjejë të ardhmen e saj në BE dhe NATO.