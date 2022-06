“Personi më i keq në planet”- Pas kësaj deklarate motra e Khloe Kardashian shfaqet me ish të dashurin e saj, çfarë i bëri bashkë

Tensionet ishin mjaft të larta mes Kylie Jenner dhe Tristan Thompson pas skandalit të tij të fundit, por pavarësisht kësaj ata të dy u panë nën shoqërinë e njërit-tjetrit në një festë të organizuar.









Kylie dhe Tristan ishin në Hollywood të enjten për të festuar ditëlindjen e modeles dhe shoqes së Kylie, Stassie Karanikolaou . Kishte edhe një grup miqsh të tjerë të famshëm atje — si Kendall Jenner , Devin Booker , G-Eazy dhe Addison Rae . I pranishëm ishte edhe Tyga , ish i dashuri i Kylie Jenner.

Tristan ishte i pranishëm gjithashtu, pasi ai është mik me Zack Bia, ndersa Kylie u largua jo shumë kohë më vonë.

Mbetet e paqartë nëse ajo u mërzit nga festa, apo ka ende pak armiqësi mes tyre. Episodi i “The Kardashians” që përshkruan në detaje tradhtinë e Tristanit ndaj Khloe Kardashian u transmetua vetëm disa orë më parë, kështu që është e mundur që gjërat të ishin ende të tensionuara.

Tristan u bë objektivi i zemërimit të Kim dhe familjes së saj. Episodi i fundit tregoi momentin kur Kim Kardashian zbuloi se Tristan do të bëjë një fëmijë me një grua tjetër ndërsa ai ishte ende në lidhje me Khloe.

