Policia rikthehet në vendin ku mbeti i vrarë 67-vjeçari Petraq Gjika

Edhe pse ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit dhe u duk se policia i kishte marrë të gjitha provat në vendngjarje pas largimit të saj, në këto momente janë rikthyer forcat e policisë dhe asaj kriminale në vendin ku u gjet trupi i pajetë i viktimës Petraq Gjika nga Grecallisë e Fierit.









Petraq Gjika u gjet i pajetë mëngjisin e sotëm rreth orës 06:40 në fshatin Mbrostar Ura, në Fier.

Ekspertët e drejtorisë së policisë Fier po krehin të gjithë zonën.

Paraprakisht dyshohet se ka qenë një person i vetëm ai që ka kryer vrasjen, autori është larguar në këmbë nga vendi i ngjarjes.

Roja i gjetur i vrarë, është vëllai i kryeplakut të fshatit të Grecalli. Trupi i pajete i rojes nga banore te zonës, jashtë serave te kultivuara me sallator. Trupi i goditur me thike disa here

Është gjetur jashtë godinës ku qendronte për të ruajtur objektin.

Abcnews.al mëson se trupi i pajetë është gjetur nga një kalimtar i rastit në një kanal, pranë një vendgrbumllimi plehrash, pranë serave, në fshatin Mbrostar Ura

Shenjat e prerjes janë konstatuar në kokë. Viktima është babai i tre fëmijëve.

Mësohet se objekti ruhet me kamera sigurie. Në vendngjarje ka shkuar menjëherë policia e Fierit, e cila po merr të gjitha provat nga vendi i ngjarjes qe mund te çojnë tek autori i saj.