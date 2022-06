EMRI/ Shofer në atentatin ndaj Sokol Çapjas? Kush është shqiptari që u ekzekutua me 6 plumba në Bruksel

Një ditë më parë në Bruksel është qëlluar me armë zjarri një shqiptar. Sipas “News24”, ai është identifikuar si Erion Hasanbelliu 43 vjeç dhe dyshohet se ka qenë shofer në atentatin e vrasjes së Sokol Çapjas në vitin 2005.









Po ashtu, dyshohet se viktima ishte i përfshirë edhe në atentatin ndaj Bledar Muçës, mik i Florenc Çapjas.

Policia belge ka identifikuar autorin dhe e ka shpallur në kërkim, ndërsa dyshohet se është shtetas shqiptar, me inicialet K.N.

Personi që u ekzekutua një ditë më parë është ekstraduar nga Belgjika drejt Shqipërisë në 21 Tetor të vitit 2013-të pas kërkesës së Interpol Tirana në vitin 2013-të, pasi ai bashkë me të vëllanë akuzoheshin se në vitin 2002, kanë vrarë në Belgjikë, Julian Çelën dhe kanë plagosur rëndë, Kasandër Noga-n. Vëllai i Erionit, Geron Hasanbelli është vënë në pranga në 14 qershor 2013, në rrugën e Barrikadave në Tiranë.

Arrestimi dhe ekstradimi i tij erdhi pasi Gjykata e Fierit, me vendimin e datës 7 shtator 2009, e ka dënuar me 25 vjet heqje lirie për kryerjen e veprës penale të “vrasje me paramendim për gjakmarrje e kryer në bashkëpunim”, “vrasje me paramendim për gjakmarrje“ e kryer në bashkëpunim mbetur në tentativë, “mbajtje pa leje të armëve të zjarrit”.

Sipas Policisë së Shtetit, Hasanbelliu në bashkëpunim me vëllanë e tij kanë vrarë shtetasit Julian Çela dhe plagosur Kasandër Noga, ky ui fundit dyshohet se ka lidhje të forta me botën e krimit.