(FOTO) Do e paguanin me ‘Bitcoin’/ Si e trafikonin kokainën me kanaçe nga Ekuadori drejt Holandës ‘kapot’ shqiptarë!

Zbardhen të tjera detaje nga shkatërrimi i bandës së kokainës, që vepronte mes Kolumbisë, Ekuadorit dhe Shqipërisë, dhe që “kokë” e trafikut ishin dy shqiptarë, ndaj të cilëve është lëshuar urdhër-arresti.

Gjatë një aksioni të fundit ë quajtur “Bitcoin”, policia sekuestroi në Peru 2.2 tonë kokainë, ku u arrestuan shtatë persona dhe në kërkim janë dy shqiptarët. Mediet e huaja raportojnë se kokaina kishte si destinacion Holandën, ndërsa shqiptarët e kishin fshehur në kanaçe asparagues.

“Kjo është një organizatë kriminale me lidhje në Kolumbi, Ekuador dhe Shqipëri. Ne po koordinohemi me autoritetet ndërkombëtare për të zbuluar vendndodhjen e dy shqiptarëve që kanë mbërritur në vendin tonë në koordinim me mafien shqiptare. Droga e lëngshme ishte e kamufluar në kanaçe asparagues dhe ishte transportuar me një kamion në Portin e Callao. Kjo organizatë kriminale planifikonte të paguante kokainë me monedha virtuale (Bitcoin)”, u shpreh kreu i Drejtorisë së Ant-drogës në Peru, xCésar Echevarría.