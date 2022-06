FOTO+VIDEO/ Bogdani mes legjendave të Serisë A, ish-sulmuesi takohet përsëri me miqtë dhe rivalët e vjetër

Erjon Bogdani ka udhëtuar sot drejt Rumanisë, pasi do të jetë pjesë e një ndeshje futbolli mjaft të veçantë.









Ish-sulmuesi i kombëtares shqiptare do të veshë përsëri këpucët për të zbritur në fushën e lojës, për të nderuar ish-shokun e tij të skuadrës te Çezena, Adrian Mutu, i cili ka vendosur t’i japë lamtumirën futbollit të luajtur.

Bogdani do të jetë pjesë e skuadrës “ndërkombëtare” që do të luajë kundër legjendave të Rumanisë, një ekip i përbërë kryesisht nga yje të Serisë A me të cilët Mutu ka luajtur gjatë karrierë së tij.

Siç shihet në fotot dhe videon e siguruar nga “Panorama Sport”, Er-Bomber kishte mundësinë të takohej përsëri me disa nga emrat më të njohur të dekadave të kaluara në futbollin italian si Kanavaro, Trezege, Montolivo, Xhilardino e Toni, pa harruar këtu edhe një trajner si Çezare Prandeli i cili është ai që do të drejtojë këtë përzgjedhje ndërkombëtare.

PANORAMASPORT.AL