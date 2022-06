Nga Balla, te Veliaj e Gjiknuri/ Urimet e socialistëve me rastin e 31-vjetorit të Partisë Socialiste!

Figura të larta të Partisë Socialiste kanë uruar sot 31-vjetorin e kësaj force politike. Nga Taulant Balla, te Damian Gjiknuri dhe kryebashkiaku Erion Veliaj kanë ardhur urimet e rastit me rastin e këtij përvjetori.

Në orët e para të mëngjesit, ishte Kryeministri Rama, i cili me anë të një postimi në Facebook, uroi socialistët kudo që janë me rastin e 31-vjetorit të themelimit të saj.

Taulant Balla: Mirënjohje themeluesve kurajozë dhe të gjithë kontributorëve ndër vite!

Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka ndarë në rrjetet sociale një mesazh urimi në 31-vjetorin e krijimit të PS.

Balla ka shprehur mirënjohjen e tij ndaj themeluesve kurajozë dhe të gjithë kontributorëve ndër vite, të cilët i dhanë Shqipërisë forcën politike më të madhe, më atdhetare, gjithmonë e hapur, gjithmonë progresiste e moderne, e cila promovon në Shqipëri vlerat më të mira social-demokrate europiane.

Damian Gjiknuri: Mbetet forca më demokratike e transformuese në Shqipëri!

Sekretari i Përgjithshëm i PS Damian Gjiknuri ka uruar të gjithë socialistët për 31-vjetorin e PS. Në urimin e tij në rrjete sociale, Gjiknuri shprehet se PS mbetet forca më demokratike e transformuese në Shqipëri.

“#31VJETPS. Me urimin e përzemërt për çdo anëtar, mbështetës, drejtues e këdo që ka dhënë e vazhdon të japë një kontribut sado të vogël për Partisë Socialiste , duke dëshmuar se familja jonë politike mbetet forca më demokratike e transformuese në Shqipëri, dhe me premtimin se do vazhdojmë përpjekjen që PS të bëhet më e mirë, më e fortë për të gjithë, ju uroj një ditë të mbarë”, nënvizon Sekretari i Përgjithshëm i PS, Damian Gjiknuri.