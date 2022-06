“Ajo që iu gjet në shtëpi s’ishte kanabis, por lule!”/ Familjarët e 27-vjeçarit që u vra në atentatin me tritol: Nuk ishte kriminel

Familjarët e të riut Aleksandër Sadikaj, i cili humbi jetën pas një atentati me tritol dy ditë më parë, kanë reaguar sa i takon lajmeve që qarkullojnë mbi të shkuarën e errët të 27-vjeçarit.









Me anë të një reagimi në rrjetin social të biznesit në pronësi të të riut hidhen poshtë të gjitha aludimet për Sadikajn. Familjarët po ashtu thonë se kush përhap lajme të rreme në emër të tij do të procedohet penalisht.

Ndërkohë , familjarët shprehen se Aleksandri nuk kishte konflikt me askënd dhe se bënte një jetë familjare. Ndërsa sa i takon një rasti vjedhje në vitin 2011, ata thonë se ai ishte një minoren dhe jo kriminel.

Reagimi i plotë

Jemi te shokuar nga lajmet dhe portalet qe me dhimbjen tone duan të përfitojnë për disa klikime dhe lajme të rreme

Po ju lajmëroj qe çdokush qe jep apo ka dhëne lajme te rrema, do procedohen penalisht nga vete ne.

Figurën e Aleksandeit e dinë të gjithë miqtë dhe njerëzit që e rrethonin dhe këto janë fakte. Mos përfitoni me në emër te tij dhe lëreni të prehet ne paqe!

Aleksandri nuk ruhej nga askush, nuk kishte konflikt me askënd dhe jetën e tij e kishte familjare, lëvizte me këmbë, bënte xhiro me biçikletë apo me qen, qe një person me probleme nuk i bënte këto po të ishte në vendin e tij.

Për vjedhjet që flasin mediat ne 2011 Aleksandri ishte minoren, jo kriminel.

Dhe për sasinë e kanabis ne shtëpi qe thonë mediat, është vetëm një lule.

Kujdes me deklaratat qe flisni sepse Te gjithë gënjeshtarët do procedohen penalisht!