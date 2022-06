Cilat janë vendet evropiane ku mund të udhëtoni pa një test apo vaksinim të plotë!

Udhëtimi në Evropë më në fund ka filluar të duket sërish si diçka afër normales. Numri i vendeve që kanë hequr të gjitha kufizimet e hyrjes në lidhje me Covid po rritet dhe shumë po heqin gjithashtu rregullat e brendshme për maskat dhe distancimin shoqëror. Këtu janë të gjitha destinacionet që tani po ofrojnë udhëtime pa probleme. Pyetja e vetme është, ku tjetër?









Austria

Austria është ndër vendet e fundit që ka hequr rregullat e hyrjes. Që nga 16 maji, nuk kërkohet asnjë provë vaksinimi, rikuperimi ose një test negativ për të vizituar kryeqytetin historik të gjelbër të Vjenës . Formulari i lejes para udhëtimit është gjithashtu i tepërt. Ai ndjek heqjen e rregullave të brendshme, duke përfshirë nevojën për të mbajtur një maskë për fytyrën në vende publike.

Belgjika

Që nga 23 maji, vizitorët në Belgjikë nuk kanë më nevojë të plotësojnë një formular për gjetjen e pasagjerëve (PLF) ose të tregojnë ndonjë dokument Covid-19 për të hyrë në këtë vend të famshëm për birrën dhe çokollatën e tij . Ju gjithashtu nuk keni më nevojë të mbani maska ​​askund pasi të jeni atje, përveç në mjediset e kujdesit shëndetësor.

Bullgaria

Bullgaria filloi të mirëpresë të gjithë udhëtarët në fillim të majit. Nuk nevojiten dokumente për Covid-in, konfirmohet një deklaratë nga ministria e jashtme e Republikës, kështu që të gjithë janë të lirë të shijojnë topografinë e larmishme të Bullgarisë – nga malet e saj deri te plazhet e bukura të Bregut të Zi . Edhe mbajtja e detyrueshme e maskës është zhdukur prej kohësh.

Kroacia

Rreth 500 linja ajrore të ndryshme do të nisen për në Kroaci këtë verë dhe me të gjitha rregullat e hyrjes në Covid të hequra më 3 maj, do të ketë një përzierje të niveleve të imunitetit në bord. Udhëtarët për herë të parë po peshojnë të mirat dhe të këqijat e Dubrovnikut apo Splitit, por ka shumë destinacione të mahnitshme në ” tokën e një mijë ishujve “.

Republika Çeke

Pas shtrëngimit të kërkesave të testimit përsëri për të ardhurit e huaj në dhjetor në kulmin e omicron, Republika Çeke hoqi të gjitha kërkesat e hyrjes në lidhje me Covid-in për mbërritjet ndërkombëtare më 9 prill 2022. Nuk është më e nevojshme të vishni një maskë për fytyrën në shumicën e vendeve publike – përjashtimet kryesore janë transporti publik dhe taksitë.

Danimarka

Falë shkallës së lartë të vaksinimit në vend, Danimarka u bë vendi i parë i BE-së që hoqi të gjitha kufizimet e brendshme të Covid në fillim të shkurtit. Të gjitha kërkesat e hyrjes për ardhjet ndërkombëtare u hoqën më pas më 29 mars 2022 (para kësaj, rregullat e testimit zbatoheshin vetëm për mbërritjet nga jashtë BE-së dhe Shengenit).

Greqia

Pas shumë lëvizjeve dhe lëvizjeve, Greqia hoqi zyrtarisht të gjitha masat e hyrjes në lidhje me Covid-in më 1 maj 2022. Mbajtja e maskave është ende e detyrueshme në ambiente të mbyllura, por për shumë turistë në ishujt grekë kjo do të jetë praktikisht e pavërejshme sa shumë ngrënie , pirja dhe shoqërimi zhvillohen jashtë.

Hungaria

Pushimet e qytetit në Budapest janë rikthyer falë heqjes së të gjitha kërkesave të hyrjes në lidhje me Covid-in për udhëtime në Hungari. Gjithashtu nuk ka më masa për distancimin social dhe nuk është më e detyrueshme mbajtja e maskës në transportin publik ose në vendet e brendshme publike.

Islanda

Të gjitha kufizimet e Islandës në lidhje me Covid-in u hoqën më 25 shkurt 2022, si për ardhjet ndërkombëtare ashtu edhe brenda vetë vendit. Mbajtja e maskave nuk është më e detyrueshme askund dhe nuk ka masa distancuese sociale. Megjithatë vendi ende inkurajon testimin dhe izolimin për të kontrolluar përhapjen e Covid.

Irlanda

Dashamirët e Guinness-it u gëzuan kur Irlanda hoqi të gjitha kërkesat e hyrjes në lidhje me Covid-in më 6 mars 2022. Kjo përfshin vërtetimin e vaksinimit, testimin para mbërritjes dhe formularin e gjetjes së pasagjerëve. Mbajtja e maskave u bë fakultative disa javë përpara kësaj, më 28 shkurt 2022.

Letonia

Siç qëndron, vizitorët nga BE-ja, ZEE, Zvicra ose MB mund të hyjnë të gjithë në Letoni pa pasur nevojë të bëjnë një test, të tregojnë prova të vaksinimit ose karantinimit. Megjithatë, ka disa hapa për të kapërcyer nëse jeni duke udhëtuar për në Letoni nga vende të treta, gjë që kërkon ende prova të vaksinimit ose një rezultat negativ të testit. Maskat FFP2 mbeten të detyrueshme në transportin publik.

Lituania

Vilnius u bë një nga pushimet më pa probleme të Evropës në qytet në mesin e shkurtit, kur Lituania njoftoi se po hiqte të gjitha kërkesat e hyrjes për udhëtarët nga vendet e BE-së/ZEE-së, si dhe një numër të tjerash, duke përfshirë MB, SHBA dhe Zelandën e Re. Megjithatë, ju kërkohet ende të mbani një maskë për fytyrën në transportin publik.

Madeira

Edhe pse pjesë e Portugalisë (e cila ende kërkon testim ose vërtetim të vaksinimit), ishulli popullor i pushimeve të Madeira ka hequr të gjitha kërkesat e hyrjes në lidhje me Covid-in për turistët. Megjithatë, nuk është kthyer në normalitet total. Territori ende rekomandon që vizitorët ndërkombëtarë të regjistrohen në platformën dixhitale Madeira Safe. Dhe pasi të jeni atje, është ende e detyrueshme të mbani një maskë për fytyrën në ambientet publike të brendshme dhe të mbani dëshmi të vaksinimit për të hyrë në restorante, bare dhe ambiente të tjera.

Mali i Zi

Kjo perlë më pak e njohur ballkanike hoqi të gjitha kufizimet e hyrjes në mes të marsit 2022. Gjithashtu nuk është më e nevojshme të mbani një pasaportë vaksine për të hyrë në mjediset sociale këtu, megjithëse Mali i Zi e ka mbajtur mandatin e maskës për mjediset publike të brendshme. Këtu përfshihen restorantet, baret dhe hotelet.

Norvegjia

“Asnjë testim, pa karantinë, pa regjistrim!” – kjo ka qenë politika e hyrjes së Norvegjisë që nga 12 shkurti 2022, kur vendi nordik hoqi të gjitha kërkesat e hyrjes në Covid për mbërritjet ndërkombëtare. Nuk ka gjithashtu kërkesa për testim nëse sëmureni, gjë që mund të ngrejë disa vetulla tek udhëtarët e kujdesshëm. Të gjitha rregullat e distancimit social dhe të maskave të fytyrës janë hequr edhe në Norvegji.

Polonia

Me një goditje, Polonia hoqi karantinimin në momentin e mbërritjes, provën e vaksinimit dhe testimin para mbërritjes më 28 mars 2022. Statusi i ri i biznesit si zakonisht zbatohet për të gjithë të ardhurit nga vendet jashtë Shengenit, si dhe ata nga BE-së. Polonia ka hequr gjithashtu të gjitha rregullat për mbajtjen e maskave të fytyrës në publik.

Rumania

Ky vend i Evropës Lindore hoqi të gjitha kërkesat për karantinimin, testimin dhe gjurmimin e pasagjerëve për vizitorët ndërkombëtarë më 9 mars 2022. Në të njëjtën kohë, Rumania deklaroi se po hiqte kalimin dixhital që ishte kërkuar më parë për të hyrë në disa institucione dhe i bëri maskat për fytyrën jo – i detyrueshëm si në ambiente të brendshme ashtu edhe në ato të jashtme.

Serbisë

Serbia hoqi të gjitha rregullat e hyrjes më 3 maj, në hap me një numër vendesh të tjera evropiane. Hapësira e saj e mrekullueshme është e hapur për të gjithë udhëtarët, të cilët do të shpërblehen nga disa pamje madhështore dhe të nënvlerësuara në juglindje të kontinentit.

Sllovenia

Udhëtimi drejt këtij kombi ballkanik u bë shumë më i lehtë nga 19 shkurti 2022, kur hoqi të gjitha kërkesat e hyrjes në lidhje me Covid-in për vizitorët, pavarësisht nga statusi i vaksinimit. Shumica e kufizimeve të Covid brenda Sllovenisë përfunduan më 13 Prill 2022, megjithëse do t’ju duhet ende të mbani një maskë për fytyrën në transportin publik dhe në hapësirat publike të mbyllura.

Suedia

Më 1 prill 2022, Suedia hoqi të gjitha kërkesat e hyrjes në lidhje me Covid-in për vizitorët nga MB ose jashtë BE/ZEE. Kjo pasoi një ndalim të përkohshëm të mbërritjeve nga vendet e treta në mars për shkak të variantit omicron. Pavarësisht se nga po mbërrini, kjo do të thotë se nuk do të keni më nevojë të paraqisni prova të vaksinimit ose një test negativ për Covid.

Zvicra

Pikërisht në kohë për sezonin e ecjes verore, Zvicra njoftoi se do të hiqte të gjitha kërkesat e hyrjes në lidhje me Covid-in për vizitorët ndërkombëtarë nga 2 maji 2022. Para kësaj, udhëtarët duhej të tregonin prova të vaksinimit. Vendi alpin gjithashtu hoqi qafe maskat e fytyrës më 1 prill 2022 dhe në të njëjtën kohë urdhëroi që njerëzit që kanë rezultuar pozitivë për Covid nuk kanë më nevojë të izolohen.