DETAJE TË REJA/ Atentati në mes të Brukselit, Kasandër Noga është akuzuar për vrasjen e një tjetër shqiptari në vitin 2001

Shqiptari Kasandër Noga, 44-vjeç, i cili dyshohet se është autori i atentatit ndaj 43-vjeçarit Erion Hasanbelliu në mes të Brukselit, në vitin 2005 është akuzuar për ekzekutimin e një tjetër bashkatdhetari të tij, vrasje e kryer në vitin 2001.









Sipas mediave belge, Noga është akuzuar për vrasjen e Astrit Shperdhejas. Në vitin 2005, Noga doli para Gjykatës së Asigurimit në Antwerpen për vrasjen e 37 vjeçarit.

Po të njëjtat media raportojnë se Shpërdheja u qëllua për vdekje në mes të ditës në Sint-Jansplein në Antwerp nga një person që ngiste një biçikletë BMX.

Dëshmitarët okularë ishin dy djem 12-vjeçarë që po qëndronin në derën e një godine. Gjykata nuk u bind nga provat dhe e shpalli të pafajshëm Kasander Noga në vitin 2005.

Ndërkaq, sa i përket atentatit të ndodhur dy ditë më parë në mes të Brukselit, autoritetet belge nuk janë të sigurta nëse ai është në të vërtetë autori i ngjarjes. Ndërkaq, policia po analizon tërësisht pamjet nga kamerat e shumta në Place de Brouckère.

Atentati në mes të Brukselit dy ditë më parë

Punonjësit e hotelit dhe disa kalimtarë të rastit kanë rrëfyer se si ishin dëshmitarë të atentatit të frikshëm të së shtunës ku dyshohet se 43-vjeçari Kasandër Noga qëlloi në gjoks dhe në këmbë me 6 plumba Erion Hasanbelliun, duke e lënë këtë të fundit të plagosur rëndë. Dëshmitarët rrëfejnë se si ata panë tmerr me sytë e tyre. Një nga dëshmitarët okularë të ngjarjes shprehet se “Njëri papritmas qëlloi tjetrin disa herë, pastaj vrapoi në një rrugë anësore në të majtë të hotelit. Ai ishte tullac, i shkurtër dhe trupmadh” tha një grua për mediat belge.

20 vite përplasje

Autori dhe i plagosuri ishin përfshirë në një sagë përplasjesh midis tyre për të paktën 20 vite me radhë. Pikërisht rreth 20 vite më parë, Noga me mikun e tij Julian Çelën akuzohen se hynë në spitalin e reanimacionit ku ishte i shtruar babai i Erion Hasanbelliut, Aqif Hasanbelliu bashkë me një person tjetër dhe pasi u hoqën serumet qëlluan drejt tyre duke i lënë të vdekur në vend. Një vit më vonë Hasanbelliu me shokun e vëllait të tij qëlluan drejt Nogës dhe mikut të tij Çelës në Belgjikë duke e lënë të vrarë këtë të fundit. Ndërkohë vetë Noga i mbijetoi këtij sulmi.

Si ndodhi ngjarja dy ditë më parë

Ishte ende pa u errësuar ku Noga dyshohet se ka qëlluar para hyrjes së hotelit Adolphe Maxlaan në Bruksel, në drejtim të 43-vjeçarit. Sipas dëshmitarëve ai erdhi nga hiçi duke hapur zjarr ndaj Hasanbelliut. Prokurori publik në Bruksel thotë se Hasanbelliu ka marrë gjashtë plumba dhe tashmë është në rrezik për jetën. Ndërkohë një punonjës i hotelit ka treguar se kolegu i tij i cili ndodhej në turn në momentin e ngjarjes së rëndë, pa gjithçka dhe tashmë është në gjendje shoku.