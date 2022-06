Sulmuesi i PSG-s, Mauro Ikardi dhe bashkëshortja e tij, Uanda Nara, duket se po shijojnë çdo moment nga pushimet e tyre që po kalojnë në Afrikë.









Bukuroshja argjentinase, gjithsesi ka marrë vëmendjen më të madhe të ndjekësve, me postimet e saj të fundit në rrjetet sociale.

Uanda ka postuar disa foto të nxehta ku shfaqet e veshur me bikini dhe në pamje të parë nxjerr format e saj të nxehta, me postimet që morën me mijëra pëlqime, shkruan Panoramasport.al.