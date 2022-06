FOTO/ Mes zërave se do të martohet me Rita Orën, Taika Waititi shfaqet më i lumtur se kurrë!

Rita Ora dhe partneri saj Taika Waititi do të kurorëzojnë dashurinë e tyre në martesë. E teksa thuhet se çifti po merren me organizimin e eventit Taika Waititi është fotografuar së fundmi në aeroportin John F. Kennedy në New York.









Këto foto vijnë pas raportimeve në media se ai dhe Rita Ora do të martohen së shpejti. 46-vjeçari i buzëqeshi kamerës, ndërsa po kontrollonye fluturimin e tij për në Londër, aty ku ndodhet aktualisht Rita Ora

Taika u pa i veshur me një stil ‘casual’ me një bluzë ngjyrë bezhë dhe këmishë xhins në ngjyrë blu të hapur me mëngë të gjata. Fituesi i çmimit Oscar kishte veshur pantallona të zeza të gjera dhe atlete të bardha sportive dhe një kapele të zezë.

Regjisori kishte gjithashtu një byzylyk dhe një unazë të trashë ari që e mbante në gishtin e dorës së djathtë. Ai mbante një çantë shpine të madhe të zezë dhe një shishe uji ndërsa ecte nëpër aeroport.

Të premten mbrëma, Rita u pa në Londër teksa po shijonte një natë me miqtë në restorantin The Aubrey në Knightsbridge. Në fillim të javës u raportua se Taika dhe këngëtarja shqiptare ishin fejuar dhe po planifikonin një ceremoni të afërt jashtë vendit përpara se të festonin me kolegët e tyre A-listers në një festë të madhe në Londër më vonë këtë vit.

Një mik i tyre i tha ‘The Sun’: ‘Ata nuk janë duke bërë një gjë të madhe spektakolare. Ata janë të dashuruar dhe vendosën se është koha e duhur për të zyrtarizuar marrëdhënien e tyre. Ata nuk mund të ishin më të lumtur.’

Dyshja janë bashkë që nga marsi i vitit 2021, pasi Rita u takua me regjisorin Taika në Australi. Taika ka qenë i martuar më parë me producenten e filmit Chelsea Winstanley, por besohet se janë ndarë në heshtje në vitin 2018. Ata kanë dhe dy vajza: Te Hinekāhu, dhjetë vjeç dhe Mateëa Kiritapu, gjashtë vjeç.