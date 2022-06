Pak sekonda pas atentatit/ Pamjet e 43-vjeçarit shqiptar, i shtrirë në rrugë me 6 plumba në trup

Filmimet më poshtë janë bërë nga kalimtarë të rastit në Bruksel, pak momente pas atentatit ndaj një 43 vjeçari shqiptar të quajtur Erion Hasanbelli. Aty duket se i plagosuri po merr ndihmën e parë nga mjekët dhe është shtrirë përmbys, pasi ka marrë gjashtë plumba në shpinë.









“Ai u operua menjëherë dhe është ende në rrezik për jetën”, tha Martin François, zëdhënës i prokurorisë publike të Brukselit.

Sipas dy dëshmitarëve okularë, të cilët ndodheshin pak metra larg vendit të krimit, ishin dy burra dhe njëri prej tyre qëlloi papritur.

Ata u larguan në në rrugë anësore në të majtë të hotelit. “Ai ishte qeros dhe trupmadh”, kujton një grua dëshmitare.

Ngjarja ndodhi përballë një hoteli në lagjen përreth De Brouckèreplein. Përleshjet, trazirat e bandave dhe sherre të tjera ndodhin shpesh, thotë një oficer sigurie i cili ka vite që punon në qendrën aty pranë në Bruksel.

Erion Hasanbelliu u ekstradua nga Belgjika drejt Shqipërisë në 21 Tetor të vitit 2013-të pas kërkesës së Interpol Tirana në vitin 2013-të, pasi ai bashkë me të vëllanë akuzoheshin se në vitin 2002, kanë vrarë në Belgjikë, Julian Çelën dhe kanë plagosur rëndë, Kasandër Noga-n. Vëllai i Erionit, Geron Hasanbelli është vënë në pranga në 14 qershor 2013, në rrugën e Barrikadave në Tiranë.

Arrestimi dhe ekstradimi i tij erdhi pasi Gjykata e Fierit, me vendimin e datës 7 shtator 2009, e ka dënuar me 25 vjet heqje lirie për kryerjen e veprës penale të “vrasje me paramendim për gjakmarrje e kryer në bashkëpunim”, “vrasje me paramendim për gjakmarrje“ e kryer në bashkëpunim mbetur në tentativë, “mbajtje pa leje të armëve të zjarrit”.

Sipas Policisë së Shtetit, Erion Hasanbelli në bashkëpunim me vëllanë e tij Geron Hasanbelli kanë vrarë shtetasit Julian Çela dhe plagosur Kasandër Noga, ky i fundit dyshohet se ka lidhje të forta me botën e krimit.