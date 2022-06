Plagosje në Vlorë, lëndohet një 14-vjeçar! I mituri përfundon në spital, çfarë dyshon policia

Një përplasje fizike duket se ka degraduar në lëndimin e një të mituri mbrëmjen e kësaj të hëne në Vlorë.









Burimet nga Policia e Shtetit bëjnë me dije se një adoleshent 14 vjeç dyshohet se është dëmtuar me sende të forta, gjatë një konflikti të çastit me dy bashkëmoshatarë të tij.

Sipas bluve të qytetit bregdetar, i dëmtuari është paraqitur i dëmtuar rreth orës 21:00, në spitalin e Vlorës.

Nga ana e tyre, hetuesit po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e personave të përfshirë në konflikt.

Njoftim i policisë:

Vlorë/Informacion paraprak

