Prokurori italian Gratteri kritikon holandezët në Komisionin Antimafia: Holanda është një port i hapur për mafiozët shqiptar

“Në Holandë mafiozi ble hotele, por kur të fillojnë të blejnë gazeta do të jetë vërtet shumë vonë”. Sot në mëngjes prokurori i Catanzaro Nicola Gratteri u ftua nga Komisioni Parlamentar Antimafia për të folur, si ekspert hetues antimafia, me një delegacion holandez. Gratteri dhe kryetari i Komisionit, Nicola Morra, dëgjuan dhe bashkëvepruan me delegacionin.









Prokurori informoi holandezët se portet e Holandës “janë vendet e preferuara të krimit të organizuar. Tani për tani Holanda është një port i hapur për mafiozët”. Në të njëjtën kohë, Holanda mund të ndikojë në luftën kundër mafies falë pushtetit politik që ka në Evropë dhe “kjo do të thotë – tha Gratteri – se nëse Holanda do të donte të ndikonte në luftën kundër mafies, sigurisht që do të ishte e suksesshme. Holanda bën biznes dhe e ka treguar, ata dinë ta bëjnë këtë. Ju duhet të njihni në sistemin tuaj ligjor krimin e një lloji mafioz duke miratuar ligjin italian kundër drogës, që është një ligj i bërë shumë mirë: DPR 309/90, ku dënimi varion nga 20 deri në 30 vjet dhe për rrjedhojë do të bëhej shumë joekonomike për të tregtuar drogë në Holandë”.

Paralajmërimi për holandezët: “Ju keni tre mafia”

Dobësia e Holandës, sipas prokurorit të Catanzaros është se ajo është një vend lejues: “Mesazhi i tolerancës po vjen kundër jush: ju kanë vrarë një avokat, një gazetar dhe një bashkëpunëtor tw drejtësisë. Keni tre mafi: Afrikano-veriore, Italine dhe Shqiptare; pra, ose përgatiteni ose ka mbaruar. Është ende gjithçka për të bërë në Holandë. Evropa është një vend i madhe pa kontrast dhe ndërsa ngjitemi në veri, në Evropë gjejmë një drejtësi të gjerë, prandaj keni mafia në vendet tuaja. Për mafiozët nuk ka kufij, ndaj monedha e vetme më shumë se sa të lehtësojë evropianët, ka ndihmuar mafien”.

Por problemi nuk është vetëm holandez. Në Evropë, në përgjithësi, ka vrima të mëdha rregullatore që lehtësojnë mafiozët. “Evropa është e fiksuar pas privatësisë – shpjegoi prokurori -, në emër të privatësisë është e pamundur të hetohet mafia në Evropë. Imagjinoni që në Gjermani nuk është e mundur të vendosni një çip në dhomën e gjumit; prandaj mjafton të shkosh në dhomën e gjumit dhe të organizosh trafik anormal ndërkombëtar droge. Ne jetojmë në një sistem vetë-drejtues. Ne duam luftën kundër mafies dhe nuk dimë të heqim dorë nga asgjë. Në Gjermani me dy kilogramë kokainë rri dy vjet në burg…pastaj është e leverdishme të tregtosh, thjesht kapërceni frenimet. Muri mes nesh europianëve është kultura, e cila ka dallime të frikshme në lartësi: mes Gjermanisë, Holandës dhe Belgjikës kemi tre sisteme të ndryshme gjyqësore dhe prandaj duhet të nxitojmë të kemi ekipe të përbashkëta hetimore”. Nuk ka legjislacion kundër pastrimit të parave në Evropë. Është koha, pra, të “diskutohet një luftë serioze kundër mafies”, tha Gratteri. Magjistrati shpjegoi se ndërsa në Itali lejohet një tavan prej 2000 eurosh në përdorimin e parave të gatshme – dhe nga janari 2023 ky tavan do të ulet në 1000 euro – direktivat evropiane kanë vendosur një tavan prej 10 mijë eurosh. Por, thotë Gratteri, “10 mijë euro janë shumë, është një sistem që duhet rishikuar”.