Si do të rreshtohet Shqipëria përball Estonisë, publikohen formacionet zyrtare

Kombëtarja shqiptare e futbollit luan sot një miqësore ndaj Estonisë ku trajneri Edi Reja ka vendosur që të bëjë eksperimente. Ndaj ai ka larguar një pjesë të madhe të lojtarëve titullarë, duke preferuar që të shohë emra të rinj përballë estonezëve.









Megjithatë, rreshtimi nuk do të ndryshojë, pasi është i njëjti 3-5-2, ndërsa ka jo pak çudi në përbërje. Në portë e nis Selmani dhe para tij do të jetë treshja Mihaj-Veseli-Bajrami. Ky i fundit ka qenë i grumbulluar me Shpresat dhe nuk figuronte në listën e përfaqësues shqiptare, as pas ndryshimeve të fundit. Në krahë do të jenë Hysaj në të djathtë dhe Hoxhallari në të majtën.

Në mesfushë janë Çokaj dhe Ramadani pak më të tërhequr me Çekiçin që ka barrën e punës në aspektin ofensiv, ndërsa në sulm është dyshja Vrioni-Seferi që e nis nga fillimi me Brojën dhe Uzunin që do të jenë zëvendësues në këtë sfidë.

FORMACIONET ZYRTARE

SHQIPËRIA: Selmani, Veseli, Mihaj, Bajrami, Hysaj, Hoxhallari, Çokaj, Ramadani, Çekiçi, Seferi, Vrioni.

Trajner: E. Reja

ESTONIA: Igonen, Kusk, Paskotsi, Luka, Pum, Sumets, Petson, Miller, Pari, Sorga, Zenjov.

Trajner: T. Haberli