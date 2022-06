“Banoj ne shtepi me qira!”/ Publikohet pasuria e Albin Kurtit! Sa ka para në bankë e sa janë të ardhurat vjetore të tij

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka deklaruar pasurinë e tij për vitin 2021 në Agjencinë Kundër Korrupsionit.









Si pasuri të paluajtshme, Kurti ka deklaruar apartamentin 400 mijë eurosh të bashkëshortes.

Shefi i qeverisë kosovare ka deklaruar se ka para të gatshme në bankë në vlerë prej rreth 400 euro, derisa bashkëshortja e tij ka të kursyera 23 mijë euro.

Por, bashkëshortja e tij ka edhe borxhe. Ajo është në kredi në vlerë 290 mijë euro, që e ka në kohëzgjatje prej 25 vitesh, e që ka thënë se e ka marrë për blerjen e apartmentit.

Ndërkohë, Kurti ka deklaruar qiranë e shtëpisë në vlerë 250 euro, për tri vite.

“Banoj ne shtepi me qira, sipas kontrates te lidhur me qiradhenesin B.Z. ,ne afat prej 3 vitesh me mundesi vazhdimi edhe per nje afat shtese prej 3 vite me kushte te njejta siç jane parashikuar ne kontrate. Qiraja eshte ne shume prej 250e ne muaj”, ka qenë sqarimi i Kurtit për këtë shtëpi.

Kurti ka deklaruar si të hyra vjetore 12 mijë e 903 euro, derisa bashkëshortja e tij ka të hyra vjetore 39 mijë e 200 euro./Gazeta Express