Denoncimi/ Puntorët e kanabisit çdo ditë nisen me autobusa në Velipojë, nën kujdesin e policisë

Kryeministri Berisha shkruan se ka zbuluar një skemë të ngjashme si ajo e Lazaratit gjatë qeverisjes demokratike, por kësaj radhe, kjo ndodh në Velipojë, nën qeverisjen socialiste.

Një person anonim i ka shkruar se çdo mëngjes, në Velipojë punëtorët nisen me autobuza për në parcelat e një personi të quajtur Pëllumb Gjoka dhe që ka lidhje me Partinë Socialiste.

Sipas denoncimit të Berishës, “këto ditë është intensifikuar puna sepse më 25 fillon korrja. Dy nëndrejtorat e policisë në Shkodër, njëri quhet Hajri Kushe dhe një Asllan Shyti bashkëpunojnë me Pëllumb Gjokën”

Edi Rama i jep mikut te vet Pellumb Gjoka leje per resort turistik ne Velipoje!

Toka eshte marre me dokumenta te falksifikuara.

Qytetari dixhital akuzon Gjoken dhe dy nendrejtoret e policise Shkoder si pronaret me te medhenj te plantacioneve te droges ne qarkun e Shkodres!

Miqesia me Ramen e ben Gjoken komisar politik te PS ne Shkoder. sb

I nderuar Kryetar Berisha

Eshte nje personazh ne velipoj qe quhet Pellumb Gjoka te cilit Rama i ka dhen leje per nje Resort mbi nje toke te grabitur me firma fallco por ky eshte njeriu kryesor i Rames per votat

Ky sot aktualisht drejton parcela dhe sera te kanabisit nga Velipoja deri ne fshatin Ços pastaj vazhdon Reç dhe Dukagjin me puntor qe i marin me autobuz hapur fare

Nderkohe ky percakton parcelat kush do punoj dhe ku do punoj vdo puntor

Keto dite eshte intensifikuar puna sepse me 25 fillon korrja

Dy nen drejtorat e policis ne shkoder njeri quhet Hajri Kushe dhe nje Asllan Shyti bashkpunojne me Pellumb Gjoken

Pellumb Gjoka i ka mar tokat ne emer te halles

Ne zonat e KANABISIT eshte gjendje shtet rrethimi dhe njerzit kan frik te shkojne ne funerale dhe dasma se nuk dihet cfar ju ndodh. Lidhja e tij me Ramen e bene Pellumb Gjoken komisar pokitik te PS per Shkodren .

Ju lutem anonim