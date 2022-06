Diçka nuk shkon me Putinin! Mitet dhe të vërtetat për shëndetin e “Carit”

Në qendrat tregtare gjysmë bosh, dyqanet perëndimore të krijuara në peizazhin e jetës dhe konsumit rus kanë mbyllur qepenat. Markat e njohura të veshjeve, emrat e markave, zinxhirët ndërkombëtarë të kafesë dhe ushqimit të shpejtë janë tërhequr nga vendi.









Sanksionet perëndimore, nuk kanë ndikuar në jetën e përditshme, e cila mbetet kryesisht normale në Moskë dhe Shën Petersburg. Por jo në Yekaterinburg, Chelyabinsk, Volgograd, Kazan, për shembull, ku ka një mungesë serioze të produkteve perëndimore të importuara. Kryesisht në lokalet dhe restorantet e tyre, të cilave u ka mbaruar alkooli i ambalazhuar nga jashtë.

E keqja për rusët e pasur është e vogël, pasi mungesa e uiskit skocez, birrës gjermane dhe verërave mesdhetare në tavolinat, baret dhe raftet e supermarketeve mbulohet plotësisht nga stoku i madh i vodkës tradicionale vendase të dehur nga i ftohti. Ky fakt pak a shumë ruan rutinën pas 108 ditëve të pushtimit dhe luftës në Ukrainë.

Toni zhvendoset nga dy kanalet kryesore shtetërore, Channel One dhe Russia One, në të cilat mekanizmi i propagandës riprodhon të njëjtat histori, në të njëjtin rend. Si një cikli reagimi, buletinet e lajmeve recitojnë me saktësi njoftimet e Ministrisë së Mbrojtjes, duke përsëritur se operacionet e likuidimit të ukrainasve “neo-nazistë” janë kurorëzuar me sukses absolut.

Në të njëjtën kohë, ashtu si një media e duhur objektive duhet të veprojë ndaj audiencës së saj, ata tallen me “komedianin” Volodymyr Zelensky dhe tallen me “demencën” e Joe Biden. E çuditshmja është se raportet e përditshme televizive për fjalimet e presidentit Vladimir Putin po trashen. Sidomos ato madhështore që thonë se rusët po shkojnë drejt e në parajsë dhe se nuk kanë nevojë për një botë në të cilën nuk ka Rusi.

Sëmundje sekrete

Respekti që u jepet citimeve të tij, i kombinuar me fshehtësinë që e rrethojnë në Kremlin, ngre pikëpyetje ndër më të dyshimtat. Tolerant ndaj mungesës së tekilës, xhinit, espressos dhe mungesës së veshjeve perëndimore, kënaqet me mungesën e lajmeve dhe ndalimin publik të fjalës “luftë”, por në një pjesë të qytetarëve rusë është tashmë një vetë Putin? Nuk mundet;

Ashtu si ata të hipur mbi një kalë me gjoks të zhveshur, tufa e zhytjeve të tij në një liqen siberian, paraqitjet e tij krenare me uniformën e një lojtari hokej mbi akull. Në një shoqëri që tradicionalisht ka mësuar të deshifrojë fuqinë ose rënien e liderëve të saj nga paraqitjet e tyre publike, mungesa graduale e figurës dikur të ashpër të Putinit nga ekranet e saj të vogla nuk duket e pashpjegueshme.

Ulur buzë një tavoline 4 metra të gjatë duke pritur një lider të huaj evropian që e ka vizituar zyrtarisht dhe duke mos i shtrënguar duart me të ka shkaktuar komente nga më të ndryshmet. Përveç përhapjes së fjalës se gjatë pandemisë, megjithëse rrethina e tij pretendonte se ishte në Moskë, ai në fakt kishte zbritur në Soçi, nga ku herë pas here shfaqej në televizion duke mbajtur predikime të ‘konservuara’ të regjistruara në një zyrë identike. Kremlini, i cili ishte ndërtuar për këtë arsye në dacha e tij në brigjet e Detit të Zi.

Me evazione të tilla, nëse janë të vërteta, ngadalë por me siguri edhe ndjekësit e tij më fanatikë e kuptuan se presidenti rus po plaket pa pushim. Në të cilën pothuajse kishin besuar se ai nuk ishte as i vdekshëm. Vlen të përmendet se ai nuk ka dhënë “prezentin” në konferencën e vendosur vjetore për shtyp të enjten, por ka preferuar të dalë para një auditori të kontrolluar biznesmenësh të rinj. Shpërndarja u nis në fillim të prillit nga media e pavarur ruse Proekt – e shënjestruar nga Kremlini si një organ i padëshiruar i agjentëve të huaj – i cili publikoi një hetim ndaj presidentit rus nën mbikëqyrje të ngushtë mjekësore.

Sipas dokumenteve të udhëtimit të zbuluara, në rezidencën e tij në Detin e Zi vitet e fundit, Putin shoqërohet nga një ekip mjekësh të lartë, duke përfshirë një onkolog dhe dy otolaringologë, prania e të cilëve është e pajtueshme me trajtimin e kancerit të tiroides. Zëdhënësi i Putinit, Dmitry Peskov, automatikisht hodhi poshtë akuzat e mediave si “të sajuara dhe të pavërteta”. Por shiritat në karuselin e informacionit gjithmonë të paverifikueshëm për sëmundjen ose sëmundjet e supozuara të presidentit rus po rrotullohen tani me një ritëm të qëndrueshëm.

Burimet anonime, zakonisht jo të besueshme, përhapin lahme. Ata vënë në dukje përpjekjen e dukshme të Putinit të rraskapitur për të fshehur një dridhje të pavullnetshme ose për të grimosur nga dhimbja. Në takimin e tij 12-minutësh në televizion më 21 prill me ministrin e Mbrojtjes Sergei Shoigu, ai u duk se ishte mbështetur nga karrigia e tij dhe duke mbajtur tryezën para tij gjatë gjithë bisedës. Analistët njohën automatikisht në lëvizjet e dhimbshme të sëmundjes së pashërueshme degjenerative neurologjike. Njëkohësisht, është fytyra e tij dukshëm e fryrë, e cila bashkë me “sjelljen gjithnjë e më të parregullt” dëshmon sipas ekspertëve të materialit se ai po trajtohet me steroide për kancer.

Dëshirat e devotshme

Interesi i pangopur për të ardhmen e liderit rus është komplikuar pjesërisht nga dëshirat e devotshme të rivalëve të tij vendas dhe të huaj, të cilët besojnë se përkeqësimi fizik i shëndetit të tij do të çojë në zëvendësimin e tij të shpejtë për t’i dhënë fund autoritaritetit të tij gjithnjë e më shumë.

Megjithatë, diagnozat subjektive të të gjithë të përfshirëve për gjendjen e tij ndryshojnë në varësi të burimit që e deklaron pa mëdyshje. Sipas të gjithëve, Putini, pasi i mbijetoi një përpjekjeje të fundit për grusht shteti, sipas kreut të inteligjencës ushtarake ukrainase Kirill Budanov, numëron ditët.

Ai është i sëmurë, i sëmurë rëndë, i sëmurë në mënyrë të pashërueshme, i sëmurë përfundimisht, po vdes, i mbështetur nga zombitë artificiale. Ai vuan nga leucemia, neoplazi të tiroides, një tumor në zorrë, ndoshta Parkinson, iu nënshtrua një operacioni kritik, ka demencë dhe humbet shikimin. Me pak fjalë, ai hëngri bukën e tij.

Në kreshendon e raporteve të tij shëndetësore, disa tabloide britanike konfirmuan, vdekjen e tij. Ai ka vdekur, vdekja e tij është mbuluar dhe po zëvendësohet nga një nga shpëtimtarët e tij për të mbuluar përkohësisht vakumin kritik të pushtetit me një manikinë. Natyrisht, këto media angleze nuk ofrojnë prova dhe dokumente përfundimtare në pretendimet e tyre.

Nga ana tjetër, pretendimi i tyre i ekzagjeruar bazohet në faktin se asgjë nuk është befasi në vendet e shenjta brenda mureve të Kremlinit. Aty ku fraksioni konspirativ i “Silovikëve”, rrethi i ngushtë i pushtetit të presidentit rus, vepron në mënyrë absolutisht intriguese.

Prandaj, Lavrov u detyrua të përgënjeshtrojë thashethemet në rritje dhe që po përhapeshin me shpejtësi. Gjatë një interviste të fundit me kanalin televiziv francez TF1, e cila u transmetua nga agjencia e lajmeve Tass, Ministri i Jashtëm rus theksoi: “Mund të shihni një person të shëndetshëm çdo ditë në ekranet televizive, ta njihni atë dhe të dëgjoni fjalimet e tij”.

Pavarësisht se sa bindës u shfaq Lavrov, ndoshta nuk ka zjarr pa tym, edhe për ata që janë në mirëbesim. Në çdo rast, qeveria ruse është si thuprat e famshme të argjendta të vendit me lëvoren e tyre të fortë me shkëlqim. Vetëm nëse dikush i shpon, do të shohë brendësinë e tyre të ngrënë nga krimbi.

Jashtë realitetit

Megjithatë, ish-shtetari Vladimir Putin, padyshim më i gjallë sot se sa në një arkivol apo i mbushur në mënyrë makabre, më mirë menaxhon luftën në Ukrainë, ndërkohë që është i shkëputur nga realiteti, i cili zbukurohet nga fshatarët e oborrit të tij personal. Ata i tregojnë atij atë që dëshiron dëshpërimisht të dëgjojë për atë që po ndodh në fushën e betejës.

Ndoshta ‘egopatia’ e tij lë mënjanë humbjet ruse në frontin ukrainas, të cilat vlerësohen në 20,000 të vdekur dhe rreth 50,000 të plagosur. Kur viktimat e luftës të kthehen në shtëpitë e tyre ose të gjymtuarit, siç pritej, komunitetet lokale, edhe pse mbështesin këtë fushatë brutale kundër fqinjëve të tyre ortodoksë të pambrojtur, nuk do të ngrenë valle dhe festivale për kthimin krenar të fëmijëve të tyre me uniformë. Ata do të vajtojnë me lot të zi humbjen e tyre të palavdishme ose arkivolin e tyre.

Për momentin, Putini cinik me dhimbjen e kokës së tij të prekur refuzon të simpatizojë apo ngushëllojë bashkatdhetarët e tij të lumtur. Dhe nëse vuan vërtet nga një sëmundje e dhimbshme me përfundim fatal, në vend që të lutet i dërrmuar në këmbët e patriarkut të dashur Kiril, konsiderohet i sigurt se do të injorojë çdo reagim, i rrëmbyer nga vetëdija për kotësinë e jetës njerëzore. Në fund të fundit, humanizmi nuk ka qenë kurrë në qendër të asnjë prej vendimeve të tij. Diçka që vlen për të gjithë mizantropët, përfshirë Hitlerin.

Skenarët hipotetikë

Tani e tutje mund të shpalosen vetëm skenarë hipotetikë. Megjithatë, ata nuk u lënë hapësirë ​​racionalistëve të ftohtë, të cilët do të thërrasin trupat ruse dhe do t’i japin fund dhunës irracionale në Ukrainën që mbron dëshmorët.

Megjithatë, ajo që është e sigurt është se aleatët dhe armiqtë e tij të brendshëm, me shëndetin e mundshëm të përkeqësuar, Putin – dhe ata nga elita e dy kampeve që do të donin postin e tij – do të fillojnë të manovrojnë për ta zëvendësuar atë.

Nëse ai vdes, sipas kushtetutës ruse, kryeministri Mikhail Misustin do të duhet të marrë presidencën dhe zgjedhjet e reja do të pasojnë brenda tre muajve. Por Misoustini i devotshëm, përfituesi financiar i Manastirit të Filoteos në Malin Athos, është një staf mediokër, një teknokrat i profilit të ulët me pak përvojë politike të mëparshme.

Kandidatët më të shquar, kryesisht të ashpër, për presidencën janë bashkëmoshatarët e Putinit, me fjalë të tjera, në të 70-at e tyre, dhe nga i njëjti far profesionist i spiunazhit. Alexander Bortnikov, kreu i Shërbimit Federal të Sigurisë (FSB) dhe Nikolai Patrushev, kreu i Këshillit të Sigurisë Kombëtare (SBRF), janë shfaqur tashmë si pasardhës aspirantë të regjimit despotik të neopatorëve.

Të dy skifterët e luftës, të njohur me metodat më të errëta, shantazhuese të dominimit të shfrenuar dhe ndikimit të hapur, ithtarët e fuqisë së papërpunuar të boëlingut, të cilët e shohin çdo mosmarrëveshje si një krim, duket se kanë dorën e sipërme si trashëgimtarin e tyre natyror.

Në çdo version të vazhdimësisë së tij. Kreu i përmbajtur i Shërbimit Sekret Rus, Sergei Naryshkin, është lënë mënjanë. Valery Gerasimov, shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura Ruse, “u zhduk”. Dy nacionalistët dritëshkurtër me pikëpamje të hapura antiperëndimore, ish-kagebitët, mbeten si delfinët për t’u hipur në Kremlin. Por kushdo që mbizotëron konsiderohet se nuk ka gjasa të zgjidhë ndonjë nga problemet dhe mosmarrëveshjet e Perëndimit me Rusinë.

Nëse presidenti aktual rus përsëri mbyll qëndrimin e tij në Kremlin për të festuar disa nga ditëlindjet e tij të ardhshme atje, pasi rishikimi i tij kushtetues i lejon atij të qëndrojë në pushtet deri në vitin 2036, kur do të jetë 84 vjeç, nuk ka problem. Por nëse shëndeti i tij gradualisht bie, zëvendësimi i tij tashmë është i afërt. Në mënyrën e zakonshme të alternimit – ose më mirë dekolonizimit – shefit përkatës në Kremlin.

Sipas traditës, rrethi i brendshëm i themeluar i bërthamës së fortë të “silovikëve” vjen tek Putin dhe i ofron atij llojin e marrëveshjes që ai i ofroi Jelcinit dhe familjes së tij. Dhe ose e pranon sepse është i sëmurë mendor, ose reagon nën iluzionet e dominimit.

Në mohimin e tij fshihet në heshtje “ngrirja” e Ala Hrushovit apo nëntoka “avullimi” i tij i përgjakshëm si ai i Lavredi Berisë pas vdekjes së Stalinit. Në çdo rast, pasi të lehtësojë dhimbjen tragjike të të tjerëve, nëse sëmuret përfundimisht, Putini do të duhet të pranojë se sëmundja është më bindëse agresive sesa parodia e parë e zyrës së tij.

Përgatiti: E.D