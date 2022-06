Kallashnikov, “Glock” dhe fishekë me vete, arrestohet i riu në Malësi të Madhe! Braktisi motorin për t’i ikur policisë

Policia e Malësisë së Madhe ka arrestuar këtë të martë një 22 vjeçar, banues në fshatin Hot i Ri, Shkodër për posedim armësh dhe municion luftarak.









Njoftimi i policisë:

Malësi e Madhe

Finalizohet nga Komisariati i Policisë Malësi e Madhe, operacioni policor i koduar “Kerraj”.

Braktisi motomjetin për t’iu shmangur ndjekjes nga Policia, vihet në pranga 22-vjeçari që mbante armë zjarri me vete.

Sekuestrohen 2 armë zjarri, municion luftarak dhe një motomjet.

Strukturat e Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe, pasi kanë marrë informacion se një person lëvizte me armë zjarri me vete, kanë organizuar menjëherë punën për lokalizimin dhe kapjen e tij.

Gjatë operacionit policor të koduar “Kerraj” u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit A. Rr., 22 vjeç, banues në fshatin Hot i Ri, Shkodër.

Ky shtetas po lëvizte me armë zjarri në motoçikletë, në rrugën Gruemirë-Linaj. Pasi ka vënë re që po ndiqej nga shërbimet e Policisë, 22-vjeçari ka braktisur motomjetin dhe është fshehur në një zonë me bimësi, në fshatin Kerraj.

Pas kapjes dhe ndalimit të shtetasit A. Rr., shërbimet e Policisë, gjatë kontrollit, në afërsi të vendit ku ai ishte fshehur, kanë gjetur një armë zjarri pistoletë, një armë zjarri automatik dhe disa fishekë, të cilët u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, së bashku me motomjetin.

Materialet iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqesor Shkodër, për veprime të mëtejshme.