Miss Ukraina rrëfen traumat e dhunës në familje

Miss Universe Ukraina 2021 Hannah Neplyakh, ka rrëfyer historinë e saj të dhunës në familje.

Mbajtësja e kurorës së më të bukurës në Ukrainë, zbuloi se është dhunuar nga i dashuri i saj, ndërsa shtoi se i kupton femrat që kanë kaluar të njejtën gjë si ajo. Bukuroshja tha gjithashtu se fillimisht e ka pasur të vështirë ta ndajë këtë histori me të gjithë, pasi sipas saj askush nuk do ta besonte.

‘’Po, kam qenë viktimë e dhunës në familje. Jam dhunuar nga ish i dashuri im dhe ka qenë eksperienca më traumatike e jetës sime. I kuptoj femrat që janë dhunuar. Nuk është faji apo problem i viktimës, i atij që dhunohet, por është i dhunuesit. Është një temë që më pëlqen ta prek dhe duhet trajtuar vazhdimisht se ka shumë femra që dhunohen, por duhet ta thonë këtë gjë, nuk duhet të heshtin. Gjithnjë i kam mbështetur femrat e dhunuara sepse çdokush mund të bjerë viktimë e dhunës. Ishte e vështirë që ta ndaja sepse dikush nuk do të të besojë fillimisht pasi mendojnë se po viktimizohesh . Por është dramatike.”– tha Hannah në një intervistë për “Vizion Plus.”

Sa i përket pushtimit rus në Ukrainë, Hannah tha se njerëzit janë shumë të mërzitur dhe të lodhur nga kjo luftë që ka nisur para tre muajsh. Ajo tregoi se familjarët e saj ndodhen atje për të ndihmuar, babai si pjesë e ushtrisë ndërsa mamaja mjeke që kuron të dëmtuarit.

‘’Të gjithë janë të frikësuar për të ardhmen, po unë flas cdo ditë me prindërit, sepse është shumë e rëndësishme për ne. Unë besoj se në Ukrainë do mbizotëroj sërish paqja dhe Ukraina do jetë një vend I pavarur’’, tha Missi.