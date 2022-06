MOTI SOT/ Thujini ‘lamtumirë’ shiut dhe freskut, rikthehet i nxehti dhe temperaturat e larta!

Sipas MeteoAlb: Pjesa më e madhe e vendit tonë do të dominohet nga kthjellimet dhe kalime të pakta të vranësirave të cilat më të dukshme do të jenë në zonat malore përgjatë kufirit Lindor duke rrezikuar rrebeshe afat-shkurta shiu.









Parashikohet që orët e mbrëmjes të sjellin përmirësim të dukshëm të motit duke larguar rrshjet nga i gjithë territori për të ri-kthyer kthjellimet.

Temperaturat e ajrit do të mbeten kostante në mëngjes por një rritje e lehtë e tyre parashikohet gjatë orëve të mesditës duke luhatur vlerat ditore nga 11°C deri në 31°C.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 30 km/h nga drejtimi permanent Verior duke krijuar në det dallgëzim të ulët.

Rajoni dhe Evropa

Kontinenti Evropian në pjesën më të madhe do të jetë nën dominimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, ku kthjellimet dhe temperaturat relativisht të larta do të jenë dominante, më të theksuara në gadishullin Iberik.

Por ndryshe paraqitet situata e motit në Evropën Qendrore dhe atë Lindore KU vranësirat e shpeshta dhe rrebeshet e shiu do të jene prezente gjatë gjithë ditës.

Republika e Kosovës

Paraditja do të jetë me kthjellime dhe kalime të pakta vranësirash në të gjithë territorin e Kosovës, KU më të dukshme vranësirat do të jenë në zonat Perëndimore dhe Jugore.

Pasditja dhe mbrëmja do të vijojnë në ndikimin e vranësirave të shpeshta duke rrezikuar sërish në pjesën më të madhe të Kosovës, rrebeshe shiu dhe breshër.

Maqedonia e Veriut

MV për gjatë gjithë ditës do të jetë në dominimin e kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare në pothuajse gjithë territorin.

Parashikohet që vranësirat të jenë prezente gjatë pasdites ku priten edhe rrebeshe shiu shoqëruar me stuhi ere dhe breshëri.