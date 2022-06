Reforma Territoriale, Alibeaj: Në qershor do të evidentohen problematikat. Të dilet me propozim konkret për hartën e re deri në… (AFATI)

Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj ka mbledhur këtë të martë deputetët e PD-së. Mësohet se temë e diskutimit është nisja e procesit të reformës territoriale.









Mbledhja e grupit parlamentar demokrat vjen një ditë para takimit të parë të parashikuar të komisionit për Reformën Territoriale.

Sakaq, mësohet se Enkelejd Alibeaj, ka kërkuar që muaji qershor të shërbejë si një periudhë për evidentimin e problematikave që lidhen me Reformën Territoriale.

Gjatë mbledhjes, Alibeaj është shprehur se deri në fund të korrikut, të dilet me një propozim konkret për mënyrën sesi do të duhet të jetë harta e re territoriale e Shqipërisë.

Alibeaj: Në qershor do të evidentohen problematikat që lidhen me Reformën Territoriale, dhe deri në fund të korrikut do të dilet me propozim konkret, për mënyrën sesi do të duhet të jetë harta e re territoriale e Shqipërisë.

Ndërkohë deputeti i PD-së, Ferdinand Xhaferraj ka deklaruar gjatë mbledhjes se krahas interest qytetar, opozita duhet të fokusohet edhe në interesin electoral përsa i përket reformës territoriale.

Xhaferaj: Mendoj që komisioni ka një kompozim shumë të mirë duke filluar nga Dhurata që ka një artikulim të mirë. Ne duhet të kemi disa opsione. Dhe krahas interesit qytetar që është primar, sigurisht duhet të mbajmë në konsideratë edhe interesin elektoral. Nga të gjitha takimet që kemi pasur me qytetarë, ka një dakordësi për rritjen e numrit të bashkive.