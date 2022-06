REPORTAZHI/ Lysychansku, ‘qyteti i vdekur’ ukrainas të cilit Rusia kërkon t’i zhdukë historinë

“Shkeleni gazin në dërrasë!” Udhëzimi vjen me radio nga makina e blinduar e policisë teksa kalojmë me shpejtësi përpara kufomës së djegur të një kamioni ushtarak ukrainas.









Ekziston një rrezik i lartë i sulmit rus në këtë pjesë të rrugës, por është rruga më e sigurt e mbetur në qytetin e rrethuar të Lysychansk. Horizonti i errët i luftës është përpara nesh – tymi i zi fryn nga sulmi i fundit rus. Qyteti lindor – dikur shtëpia e rreth 100,000 njerëzve – është nën sulme të vazhdueshme. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, e ka shpallur tashmë atë “të vdekur”, së bashku me fqinjin Severodonetsk. Gjatë vizitës sonë, zhurma e artilerisë në hyrje përballet nga zhurma e raketave grad që po largohen.

“Është një duel”, thotë shkurtimisht shefi i policisë rajonale, Oleh Hryhorov. Nëse po, është një nga ato që Ukraina duket se do të humbasë. Dhe së shpejti. Ndërsa rusët mbyllen, disa ende po përpiqen të dalin duke përdorur evakuimet e organizuara nga policia. Rreth gjysmë duzinë civilësh po nxitojnë të hipin në një kamion të blinduar, mes tyre një djalë i ri me një kapak blu. Më vonë mësojmë se një grua është vrarë aty pranë. Ajo guxoi të largohej nga apartamenti i saj, por arriti deri në kopshtin e përparmë. Jeta dhe vdekja ndahen këtu me diferenca të vogla.

Ne takojmë një grua të moshuar që endet në rrugë – qartësisht e tronditur – duke shtrënguar një ikonë të vogël fetare. Ajo ishte pranë skenës së një greve që i doli një shtëpi. “Në Lysychansk, nëse jeni gjallë, është një ditë e mirë,” thotë shefi i policisë, i cili mbikëqyr rajonin e Luhansk që mbulon gjysmën e Donbasit dhe tani është pothuajse tërësisht në duart e Rusisë. Ai flet me një zë të ulët të mbushur me tension dhe rraskapitje dhe e pranon se frika vjen me territorin këtu. “Kushdo që thotë se nuk ka frikë gënjen”, thotë ai. “Askush nuk dëshiron të vdesë. Por policët tanë të guximshëm ukrainas vazhdojnë të bëjnë punën e tyre.” Ai ndihet krenare e ëmbël për faktin se ata kanë ndihmuar në evakuimin e 37,000 njerëzve nga rajoni.

Teksa flasim, një predhë ruse fishkëllen mbi kokat tona duke na detyruar të biem për t’u mbuluar. Brenda pak minutash pasohet nga një tjetër.

Së shpejti një grup civilësh mblidhen, duke pritur për vrapimin e ardhshëm të evakuimit. Zhurma e më shumë zjarrit në hyrje dërgon disa të nxitojnë për strehim. Por Volodymyr mbetet i ulur. 67-vjeçari me flokë gri mund të jetë shumë i sëmurë për të lëvizur. Më thotë me një psherëtimë se duhet të shkojë në spital.

“Jeta këtu ishte e qetë më parë. Ishte normale. Më pas lufta shkatërroi gjithçka. Nuk ka pasur ujë, rrymë, gaz. Jam në dëshpërim”, thotë ai qetësisht. “Në dëshpërim.”

Ata që mbeten arratisen shkurt nga bodrumet e tyre për të gatuar jashtë. Ne takojmë Yelenën dhe të afërmit e saj të ulur në një stol pranë një furre të improvizuar – një Barbecue makabre e imponuar nga lufta.

Ajo është përballur me hi, por ende e kapur pas shtëpisë së saj prej më shumë se 50 vitesh.

“Kemi jetuar gjithë jetën këtu”, tha ajo. “Ne jemi një familje e madhe me motra dhe vëllezër, fëmijë dhe nipër e mbesa. Të gjithë janë këtu. Nuk kemi menduar të largohemi.” Ndërsa flasim, ka më shumë zhurmë në distancë.

“Ne jemi të shqetësuar për veten, familjen tonë, kafshët tona shtëpiake. Ne jemi të shqetësuar për gjithçka. Por shpresojmë që gjithçka të jetë në rregull.”

Ka pak mundësi për këtë. Kjo tani është një luftë artilerie dhe Ukraina nuk ka mjaftueshëm armë të mëdha. Matematika është e zymtë. Zyrtarët thonë se kanë një copë artilerie për çdo 10-15 që ka Rusia. Përveç kësaj, Ukrainës po i mbarojnë municionet.

Pra, Lysychansk po goditet dhe struktura e qytetit po shkatërrohet. Pallati dikur impozant i Kulturës tani është një guaskë e djegur, kolonat e tij të këndshme të nxira dhe të thyera. Rusia nuk po bombardon vetëm ndërtesat këtu, por po fshin historinë. Taktika është e qëllimshme – guaskë, rrafshoni, shtypni dhe mos lini asgjë përveç tokës së djegur. Nga Lysychansk nuk është e vështirë të shihet vizioni i Rusisë për të ardhmen.

Është vetëm poshtë rrugës në qytetin binjak të Severodonetsk. Mund të shihnim zjarre që digjen atje, në bregun e kundërt të lumit Siversky Donets.

Ka disa xhepa të mbetur të rezistencës ukrainase në Severodonetsk, por qyteti mund të bjerë brenda disa ditësh. Nëse po, kjo do të jetë një fitore kyçe, duke lejuar forcat e presidentit rus Vladimir Putin të lëvizin në pjesën tjetër të Donbasit. Ai dhe përfaqësuesit e tij tashmë kontrollojnë pjesën më të madhe të tij.

Ukraina po përballet me një armik që ka nxjerrë mësime dhe po imponon humbje të mëdha. Qeveria thotë se midis 100 dhe 200 trupa po vriten në betejë çdo ditë. Dhe ç’të themi për disa sisteme të avancuara raketash me rreze të gjatë të premtuar nga Britania dhe Shtetet e Bashkuara? Ata mund të jenë shumë pak shumë vonë.

“Nëse armët do të kishin mbërritur më shpejt, ne do t’i kishim ndalur rusët shumë më herët,” thotë Serhiy Haidai, guvernatori i Luhansk.

“Për më tepër, ne do të kishim qenë në gjendje të fillonim një kundërsulm”. Shkatërrimi i Severodonetsk është me dhimbje personale për të – është vendlindja e tij.

Ne e kapim atë për një intervistë kur ai është në lëvizje. Ashtu si shefi i policisë, ai është një burrë i shqetësuar, i nxituar, pasi po gllabërohet i fundit i krahinës së tij.

Guvernatori paralajmëron se rreziku nuk ndalet në kufijtë e Ukrainës. “Nëse Putini nuk ndalet, ai do të vazhdojë përpara”, thotë ai. “Ai do të përparojë në vendet baltike, në Evropë. Ai do të luftojë, ai është një njeri plotësisht i mashtruar. Dhe ai mund të ndalohet vetëm me forcë.”

Guvernatori Haidai thotë se ai ende beson në fitore. Kjo pikëpamje ka jehonë në Kiev. Por këtu në terren në rajonin e Donbasit duket se Ukraina po lufton një betejë të humbur dhe kjo do të jetë një verë humbjeje.

Së shpejti Lysychansk dhe Severodonetsk mund të jenë ndër qytetet e reja fantazmë të Ukrainës. Dhe ndërsa muajt kalojnë dhe Rusia po ecën përpara, mund të ketë një rrezik tjetër – që vëmendja, uniteti dhe mbështetja perëndimore të fillojnë të zbehen.