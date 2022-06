Vrau vajzën 5-vjeçare! Rrëfehet mamaja: Nuk e di pse e bëra. Policia: Besohet se ishte xheloze për partneren e re të ish-burrit

Martina Patti e kreu krimin në shtëpi dhe më pas e fshehu trupin në fshat. Ajo akuzohet për vrasje të shumëfishtë dhe fshehje kufome. Autoritet italiane besojnë se xhelozia është motivi kryesor.









Xhelozia do të ishte motivi i vrasjes së Elena Del Pozzo, 5-vjeçares që u zhduk të hënën në Tremestieri etneo (Catania). Për të kryer krimin nëna, Martina Patti, 23 vjeç, e cili fillimisht u tha hetuesve se vogëlushja ishte rrëmbyer nga tre persona të armatosur, më pas, pas “presionit të ushtruar gjatë marrjes në pyetje”, ajo pranoi se e vrau vetë. Gruaja qëlloi për vdekje vajzën e saj në qafë dhe në shpinë me një thikë kuzhine, në shtëpinë e saj në Mascalucia pas kthimit nga kopshti, më pas mori dhe fshehu trupin brenda disa qeseve të zeza plehrash në një tokë të afërt të fshatit të braktisur, duke u përpjekur të mbulojeni me tufa dheu dhe hiri llave.

Gara drejt nënës së saj që shkoi ta merrte në kopsht, përqafimi i gëzuar: këto janë imazhet e fundit live të Elena Dal Pozzo, vogëlushes së vrarë në zonën e Katanias. I mori jetën e njëjta nënë që e përqafoi pak çaste më parë: gruaja, e cila fillimisht akuzoi një komando të armatosur për rrëmbim, u rrëzua pas një nate marrje në pyetje dhe pasi gjeti trupin e vajzës së saj, rrëfeu krimin.

“U solla sikur dikush të më kishte marrë përsipër”

“Ishte një marrje në pyetje dramatike e një gruaje të thyer dhe shumë të sprovuar, e cila bëri diçka që as ajo nuk e mendonte se mund ta bënte”, duke u sjellë sikur “dikush e kishte marrë përsipër”, duke u treguar se ishte “gjithçka veçse e ftohtë dhe llogaritëse”, ka shpjeguar avokati Gabriele Celesti që mbron 23-vjeçaren. “Do të bëj që klientja ime të takohet me një psikiatër të njohur për të kontrolluar gjendjen e saj dhe më pas do të vendosim për kallëzimin. Më duhet të pranoj një drejtësi të madhe ndaj karabinierëve dhe prokurorit”.

Motivi për xhelozi

Sipas prokurorit, 23-vjeçarja nuk ka duruar që “vajza të jetë e afrueshme me partneren aktuale të ish-bashkëjetueses” dhe babain e fëmijës, Alessandro Nicodemo Del Pozzo, 24 vjeç. Sipas asaj që ka treguar vetë, ajo e ka goditur disa herë vogëlushen me thikë kuzhine dhe më pas e ka futur trupin e vogël në një thes para se ta fshehë nën tokë. Ajo gjithashtu saktësoi se “krimin e tmerrshëm e kreu e vetme”.

Nëna akuzohet për vrasje të shumëfishtë dhe fshehje të kufomës

Martina Patti tha se ajo veproi pa kuptuar se çfarë po bënte. Ajo nuk arriti të sigurojë një dinamikë të plotë të krimit. Prokurori ka proceduar arrestimin për vrasje të shumëfishtë dhe fshehje kufome. Ajo do të kishte paramenduar edhe vrasjen e vajzës së tij pesëvjeçare Elenës. Mosmarrëveshja bazohet në rindërtimin e dinamikës së krimit nga karabinierët. Gruaja në fazën e parë të hetimeve është akuzuar edhe për veprën penale të informimit të rremë në prokurori për gënjeshtër.

Ajo që doli nga hetimet është një “fotografi e një familjeje të pakënaqur, në të cilën gëzimi i vajzës nuk e ka ngjeshur çiftin”, tha komandanti i departamentit operacional të Karabinierëve të Katanias, kolonel Piercarmine Sica, duke përjashtuar se ka “përfshirja e të tjerëve” në vrasje. Motivi, konfirmoi oficeri, “mund të jetë xhelozia ndaj partneres së re të ish-partnerit, por edhe për dashurinë që Elena tregonte ndaj gruas”. Për këtë, megjithatë, Patti “nuk tha asgjë. Ajo mbeti e paqartë, sikur nuk e kishte kuptuar se çfarë kishte bërë. Ishte sikur të kishte thënë “E bëra, por nuk e di pse”.