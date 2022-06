Brenda dhomës ku Ukraina porosit armë nga Perëndimi

Gjigandit mediatik britanik, BBC, i është lejuar akses i rrallë në qendrën nervore ushtarake, ku fuqitë perëndimore po koordinojnë përpjekjet për të furnizuar Ukrainën me armë dhe municion.









Në papafingo të një kazerme të rreptë ushtarake amerikane në qytetin gjerman të Shtutgartit, dhjetëra personel ushtarak nga 26 vende po punojnë gjatë gjithë kohës për të ofruar armë në Ukrainë.

Nga kjo dhomë, aleatët perëndimorë kanë ndihmuar tashmë në dërgimin e armëve dhe municioneve me vlerë rreth 8 miliardë dollarë për forcat e armatosura të Ukrainës. Kjo është 66,000 ton – ekuivalenti i 5,000 autobusëve dykatësh në Londër, siç ka punuar një oficer britanik.

Shumica e asaj që ndodh në Kazermën Patch është shumë e klasifikuar. Na kërkohet të lëmë pas të gjitha pajisjet elektronike dhe nuk na lejohet të filmojmë apo bisedojmë me ukrainasit që janë pjesë e Qelisë së Koordinimit të Donatorëve Ndërkombëtarë (IDCC).

Personeli ushtarak nga dhjetëra vende i ngre telefonat dhe poret mbi ekranet e kompjuterit. Ata përfshijnë një ekip të vogël nga Ukraina, i udhëhequr nga një gjeneral me tre yje. Në fillim të çdo dite ai përcakton se çfarë i nevojitet vendit të tij. Situata në Donbas duket gjithnjë e më e zymtë, por këtu në Shtutgart ka më shumë një ndjenjë urgjence sesa panik.

Rreth një grupi tavolinash, një ekip ka për detyrë të gjejë furnizimet. Ndonjëherë ata do të gjejnë një komb të gatshëm të sigurojë armë, por më pas do të duhet të gjurmojnë një vend tjetër për municionin e duhur ose mjetet për t’i transportuar ato. Ata tani kanë zhvilluar një bazë të dhënash ku ukrainasit mund të rendisin prioritetet e tyre. Vendet donatore mund të kenë akses në atë informacion dhe të vendosin se çfarë janë të gatshëm dhe në gjendje të ofrojnë.

Brig Chris King, oficeri i lartë britanik, thotë se ndihma ushtarake po shpërndahet nga ajri, rrugor, hekurudhor dhe detar dhe në shumë vende “në mënyrë që të sigurohemi se nuk kemi asnjë pikë të vetme dështimi”.

Ai thotë se Rusia është përpjekur të shtojë sulmet e saj në linjat e furnizimit, por nuk ka pasur një ndërprerje “të rëndësishme” në dërgimin e tyre.

Unë pyes nëse është goditur ndonjë furnizim.

“Po, mendoj se po,” përgjigjet ai.

Detyra e lëvizjes së armëve dhe municioneve përtej kufirit u është lënë vetë ukrainasve, thotë admin Duka Heinz, komandanti i lartë amerikan në IDCC.

“Në Poloni dhe në vendet e tjera, ukrainasit vijnë dhe e marrin atë – kështu që ata janë ata që përcaktojnë se si kalon përtej kufirit. Pasi armët kalojnë kufirin, ato mund të mbërrijnë në vijën e frontit “brenda 48 orëve”.

Kohët e fundit ka pasur paralajmërime alarmante nga Ukraina se fluksi i armëve është shumë i vogël dhe se vjen shumë vonë. Ndërsa Rusia vazhdon të bombardojë Donbasin, lutjet për më shumë ndihmë po tingëllojnë më të dëshpëruara çdo ditë. Zëvendësministri i Mbrojtjes i Ukrainës thotë se, deri më tani, vendi ka marrë vetëm 10% të asaj që ka kërkuar.

Këtu në Shtutgart, administrja Heinz jep një mesazh shumë të ndryshëm: “Kam besim se nuk do t’i mbarojnë municionet”.

Pavarësisht lajmeve të zymta nga Donbasi, ai thotë: “Nuk do të thosha se po humbasin, do të thosha se po e mbajnë veten”.

Kërkesat e Ukrainës kanë ndryshuar ndjeshëm gjatë muajve të fundit. IDCC u krijua në fund të shkurtit – duke bashkuar dy përpjekje të veçanta të udhëhequra nga SHBA dhe Anglia. Në fillim të luftës ata po dërgonin armë të vogla dhe municione – si raketa antitank dhe kundërajrore. Tani ukrainasit po kërkojnë armë më të rënda – artileri, raketahedhës të shumtë dhe sisteme të mbrojtjes ajrore.

Në ditët e para të luftës IDCC u përpoq të siguronte rezerva të armëve dhe municioneve të vjetra sovjetike nga vendet e ish-bllokut sovjetik – të njëjtat sisteme që forcat e armatosura të Ukrainës kishin përdorur për dekada. Brig King thotë se këto furnizime po mbarojnë ngadalë. Tani ka vetëm një fabrikë në Evropë që prodhon municione artilerie 152 mm të përputhshme me sovjetikët.

Ngadalë, ata kanë kaluar në pajisjet e standardeve të NATO-s. Gjatë disa muajve të fundit, Ukrainës i janë dërguar më shumë se 100 aviatorë amerikanë M777 dhe 300,000 fishekë municion 155 mm.

Kjo sjell një sfidë shtesë, pasi forcat ukrainase duhet të trajnohen për mënyrën e përdorimit të armëve dhe municioneve. IDCC po e organizon atë trajnim jashtë Ukrainës. Disa trupa ukrainase tani po trajnohen në Angli për armë të reja artilerie dhe raketa të shumta të furnizuara nga Britania. Sistemet më të thjeshta mund të mësohen virtualisht, duke përdorur video dhe manuale trajnimi.

As adm adm Heinz dhe as Brig King nuk besojnë se kjo luftë do të përfundojë shpejt. Ata të dy thonë se po përgatiten ta vazhdojnë këtë punë për një afat të gjatë. Kur e pyes brigadierin për sa kohë, ai më përgjigjet: “Nuk do të kalojnë muaj, mendoj se do të jemi këtu për disa vite.”

Por ka disa brenda NATO-s që vënë në dyshim nëse Perëndimi është vërtet i përgatitur për një luftë që mund të vazhdojë me vite. Sigurisht që mund të testojë unitetin, vendosmërinë dhe rezervat e kufizuara të armëve dhe municioneve.

Në Shtutgart ata e dinë se aksionet nuk mund të jenë më të larta. Admin Heinz e përshkruan misionin e sigurimit të Ukrainës me armë dhe municione si “punën më të rëndësishme që ka bërë kjo komandë” që kur u krijua EUCOM (Komanda Evropiane) e SHBA në 1952.

Brig King e quan atë “një moment brezash” dhe thotë se zgjedhja është e zymtë: “Ne ose ndihmojmë Ukrainën të luftojë ose e pranojmë këtë, ndoshta jo menjëherë, por në vitet e ardhshme, ne do të luftojmë diku tjetër. ne nuk bëjmë aq sa duhet, do të mbjellim farat për konfliktin e ardhshëm”.