Kryeministri Edi Rama ka njoftuar përmes një postimi në rrjetin social Facebook se rruga Kardhiq Delvinë do të hapet më 2 korrik.

Postimi i plotë:

“MIRËMËNGJES dhe me këto pamje të rrugës së re Kardhiq – Delvinë që do të hapet më 2 korrik, një vepër e shumë premtuar e shumëpritur me dekada në shërbim të Shqipërisë turistike, ju uroj një ditë të bukur.”