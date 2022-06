E BUJSHME/ Policia gjen 350 kg kokainë në shtëpinë e Altin Drimadhës! Ruhej nga dy brazilianë

Policia Federale e Brazilit (PF) në bashkëpunim me hetuesit e DEA-s prej disa kohësh po hetonin, ndiqnin dhe kryenin një sërë hetimesh për një shtetas shqiptar të quajtur Altin Drimadha, i specializuar në trafikun ndërkombëtar të drogës. Ky i fundit është shpallur tashmë në kërkim, raportojnë mediat ndërkombëtare.









Nëpërmjet informacioneve të ndryshme dhe kërkimeve nga departamenti i inteligjencës, Policia Federale e Brazilit (PF) ka identifikuar një nga shtëpitë e përdorura nga Altin Drimadha në Sao Paulo, Brazil, e mbrojtur nga bandat vendase.

Policia Federale e Brazilit pasi konstatoi pozicionin dhe mori urdhrin e bastisjes nga Prokurori i Përgjithshëm, organizoi një bastisje me 25 burra në shtëpinë e raportuar, më 07 qershor, ku pasi çarmatosën 2 burra që ndodheshin brenda shtëpisë, pavarësisht kundërshtimit të tyre, ata. gjetën 350 kg kokainë të pastër të paketuar në kuti me dizajn luksoz me porosi “Louis Vuitton” me destinacion Antwerpen në Belgjikë siç dëshmohet nga fotoja e realizuar nga autoritetet (Da Vinci 1742) dhe 230 mijë dollarë amerikanë kesh.

Ndër kontrollet e kryera në shtëpinë në Sao Paulo, policia përveç drogës dhe parave të gatshme gjeti edhe 2 telefona celularë të koduar, 2 pushkë AK 47, një USB me një video ku bashkëpunëtorët e Altin Drimadhës kishin filmuar qartë operacionin e ngarkimit në portin e Sao Paulos, të një sasie të pacaktuar kokaine në atë kohë, pra si, kur, në cilën varkë, ku dhe me çfarë kodi e kishin fshehur drogën.

Prandaj, ekspertët e policisë federale braziliane njëherë gjetën dhe analizuan në detaje çelësin USB që përmban videon, së bashku me raportet e marra nga hetimet e javëve të mëparshme, identifikuan emrin e Oceanic Panfilo. Gjithashtu, ata zbuluan që fillimisht ishte nisur muaj më parë nga porti i Monte Carlos me 13 persona në bord, duke përfshirë një ekuipazh prej 7 dhe një grup prej 6 studiuesish – studentë filozofë australianë, (të cilët mbërritën nga Australia me avion nëpërmjet Parisit – Nice disa ditë më parë).

Anëtarët e grupit australian ishin njerëz të pasionuar të ishujve të oqeanit dhe mesdheut, të cilët kishin fituar një bursë nga Universiteti i Bregut të Sunshine – Bregu i Queensland. Policia duke identifikuar (përsëri përmes videos) edhe rrugën detare Sao Paulo – Lisbonë, menjëherë vuri në alarm, autoritetet dhe policinë antidrogë në Portugali për të përgjuar, ndjekur, ndaluar dhe kontrolluar jahtin Oceanic. Ky i fundit nisej nga porti i Sao Paulos dhe si destinacion të parë kishte bregdetin portugez pikërisht Lisbonën, kurse më pas vazhdonte për në Brisbane Australi, ku planifikonin të mbërrinin në gusht (destinacion që nuk do të jetë më arritur për arsye të dukshme).

Policia portugeze, duke marrë informacionin nga Brazili, me radarë, vëzhgoi jahtin Oceanic me destinacion Lisbonë dhe me hyrjen e tij në ujërat ndërkombëtare-portugeze të Oqeanit Atlantik, më 8 qershor, agjentët portugez përmes trupave të njësive ushtarake, e ndaluan me 13 personat në bord, duke i arrestuar dhe duke nisur menjëherë kërkimet në bazë të përmbajtjes së videos USB.

Nga kontrolli që u bë në Panfilo, ata gjetën 650 kg kokainë të pastër me të njëjtën paketim në kuti me – dizajn Louis Vuitton për Brisbane – (Da Vinci – AUBNE) Australi, e fshehur nën një fund të dyfishtë të varkës, kallashnikovë, 2 celularë të koduar dhe 60 000 dollarë australianë.

Nga informacionet e tyre sekrete, autoritetet janë të sigurta se në këtë operacion, përveç të arratisurit shqiptar Altin Drimadha që do të kishte funksionin e koordinimit të operacionit në Brazil, ka prezencë të sigurt të koordinimit të përgjithshëm të një shtetasi tjetër shqiptar. Ata mendojnë se ky i fundit ka kaluar në Australi, dhe se është i përfshirë në krime jashtëzakonisht të dhunshme, të lidhura me krimin e organizuar, grupet e motoçikletave në Adelaide.

Sakaq, destinacioni përfundimtar i drogës së kapur në jahtin e oqeanit, i shtyn ata të mendojnë se pas këtij operacioni mund të qëndronte banda australiane e motoçikletave të quajtur “I Comanchero” i përfshirë në të kaluarën në disa operacione të paligjshme.

Bazuar në provat, arrestimet, videot dhe informacionet e marra, Interpool po heton gjithashtu lidhjen e aktiviteteve të paligjshme të organizatave kriminale ndërkombëtare, duke përfshirë Monte Carlo, Amsterdam Holandë, Antwerp Belgjikë dhe Adelaide Brisbane Australia.

Në këtë moment mendohet se gangsteri shqiptar po fluturon jashtë Brazilit dhe se po qarkullon nëpër kufijtë e Bolivisë.

Në operacionin CODICE DA VINCI deri më sot, Policia Federale e Brazilit ka arrestuar dy shtetasit brazilianë të pranishëm në shtëpi, të cilët ishin të armatosur në momentin e bastisjes, ndërsa policia portugeze arrestoi 7 anëtarët e ekuipazhit (komandant, oficer, shofer treni. dhe 4 marinarë) që ndodheshin në bordin e Panfilo Oceanico me flamur maltez, me kombësi italiane, filipinase, dominikane dhe ekuadoriane, personazhe që do të gjykohen si bashkëpunëtorë të trafikut ndërkombëtar të drogës.

Sipas bilancit, ata sekuestruan gjithsej 1000 kg kokainë të pastër midis shtëpisë në Sao Paolo dhe Panfilo (350 kg në Sao Paulo dhe 650 kg në Panfilo), 230,000 dollarë amerikanë, 60,000 dollarë australianë, 6 pushkë sulmi AK 47, një USB dhe 4 telefona celularë të koduar.

Kujtojmë se edhe nëse Brazili nuk ka prodhimin e tij të kokainës, është një nga pikat kryesore të tranzitit të drogës nga vendet e tjera të Amerikës Latine në Evropë dhe kontinente të tjera dhe Portugalia, ashtu si Antwerp, është bërë prej vitesh një nga qendrat të mëdha për shpërndarjen e drogës në kontinentin evropian.