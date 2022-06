“Faturat e gjobat do paguhen nga celulari”- Sejko: Shqipëria, e para në rajon që nxit “Open Banking”

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, theksoi se Shqipëria është vendi i parë në rajon për zbatimin e “Open Banking”. Në fjalën e tij në takim me përfaqësues të sistemit bankar me temë “Dixhitalizimi dhe Cash-i”, Sejko deklaroi se ky zhvillim kërkon investime teknologjike për të mundësuar edhe sigurinë maksimale në banka. Sejko nënvizoi se janë ndërmarrë një sërë masash rregullative për të nxitur pagesat elektronike.









“Mbështetja dhe nxitja e pagesave elektronike janë parë si një nga mekanizmat më efikas dhe të fuqishëm drejt nxitjes së përfshirjes financiare dhe formalizimit të mëtejshëm të ekonomisë. Banka e Shqipërisë ka vendosur tashmë një shtrat efektiv për krijimin e një revolucioni dixhital në tregun e pagesave, që mund të konsiderohet avangard dhe në Bashkimin Evropian. Në nivel rajonal, Shqipëria është vendi i parë që po nxit zbatimin e ‘Open Banking’ në treg. Koncepti i ‘open banking’ nënkupton krijimin e zhvillimeve teknologjike, me qëllim që informacioni i klientëve të bankave të jetë i hapur ndaj palëve të treta. Ky zhvillim kërkon investime dhe rregullime mjaft komplekse, të cilat do promovojnë inovacionin në një ambient që do të garantojë siguri maksimale. Përtej ‘Open Banking’, dua të përmend se janë ndërmarrë një sërë masash rregullative që kanë fokus nxitjen e pagesave elektronike. Në masat e ndërmarra deri tani, objektivat për vitin 2023 janë rritur ndjeshëm. Tregu është ndërgjegjësuar dhe është i vetëdijshëm se dixhitalizimi është e ardhmja. E konsideroj me vlerë të theksoj se aktorët e tregut duhen parë si bashkëpunëtorët tanë strategjikë”, u shpreh Sejko.

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë shtoi se sot po gjen vend praktika e pagesave të faturave apo i gjobave përmes celularit. “Nëse deri pak vite më parë pagesat përmes celularit të faturave, gjobave etj. dukeshin të largëta, sot po gjejnë gjithnjë e më shumë përdorim. Sot, 50% e transfertave procesohen në distancë. Nëse në llogaritje përfshijmë dhe pagesat me kartë, rezulton se 79% e pagesave dhe transfertave kryhen në distancë dhe vetëm 21% në degët e bankave. Bankat mbeten të angazhuara për të akomoduar edhe nevojat e platformës E-Albania. Dhënia prioritet e këtyre zhvillimeve do të sjellë lehtësim dhe ndërveprim më efikas. Të gjitha këto zhvillime nuk do kishin ndodhur pa zhvillimet teknologjike. Procesi i fiskalizimit vlerësohet si një ndryshim i rëndësishëm. Do të inkurajonim bashkëpunimin e gjithë institucioneve dhe aktorëve të tregut për të tejkaluar problematikat që mund të lindin në lidhje me parandalimin e pastrimit të parave, nënshkrimin elektronik dhe lidhjen e kontratave në distancë. Të gjitha këto do të lehtësonin më tej digjitalizimin, dhe kontribuar në formalizimin dhe rritjen e qëndrueshme të ekonomisë”, tha Sejko.