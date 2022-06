Humbi gjyqin pasi e akuzoi për dhunë dhe abuzim seksual, Amber Heard bën deklaratën e fortë për Johny Depp: E dashuroj ende

Pavrarësisht akuzave dhe deklaratave që bëri në gjyq kundër tij, Amber Heard pranoi se është ende e dashuruar me Johnny Depp.









“Po. Po. Absolutisht. Unë e dashuroj ende”, tha Heard, për NBC News në intervistën e saj të parë pas gjyqit me Johnny Depp.

“E doja atë me gjithë zemrën time. Dhe unë u përpoqa të bëja më të mirën që të bëja të funksiononte një marrëdhënie thellësisht e prishur, Dhe nuk munda”-tha ajo për martesën e tyre, duke e cilësuar si “të shëmtuar” dhe “shumë toksike”.

“Nuk kam aspak ndjenja të këqija apo keqdashëse ndaj tij”, këmbënguli ajo për Depp.

Megjithatë, sipas saj Depp e mbajti fjalën e tij se ajo do të përjetonte “poshtërim global” në gjyq nëse do të vazhdonte me akuzat e saj.

“E di që ai e premtoi … duket sikur e ka bërë,” tha ajo pas një pauze të gjatë, duke pranuar se ajo nuk ishte “një viktimë e pëlqyeshme” në tribunë.

“Sigurisht, e mora si të mirëqenë atë që supozoj se ishte e drejta ime për të folur,” tha ajo për shkrimin e saj ku pretendonte se ishte një e mbijetuar e dhunës në familje.

Ajo këmbënguli se artikulli i saj në Washington Post ” nuk kishte të bënte me marrëdhënien e saj me Johnny”.

“Ajo për të cilën ishte edicioni ishte se unë ia huazoja zërin një bisede kulturore më të madhe që po bënim në atë kohë,” tha ajo për valën e akuzave të #MeToo.

“Ishte e rëndësishme për mua që të mos bëja diçka për të, ose të bëja ndonjë gjë të tillë si ta shpifja”, këmbënguli ajo për pjesën që çoi në rënien e saj.

“Kam pasur avokatë, ekipe avokatësh, të shqyrtojnë të gjitha draftet e kësaj,” tha ajo për artikullin e vitit 2018 që juristët vendosën njëzëri se kishte shpifur Depp.

E pyetur nëse donte që Depp të ishte një nga “legjionet e njerëzve të fuqishëm që anulohen”, ajo këmbënguli, që jo. “Sigurisht që jo. Nuk bëhej fjalë për të.” Por tani ajo është “frikësuar” se ai mund të vijë përsëri pas saj, pranoi ajo.

“Kam frikë se çfarëdo që të bëj, çfarëdo që them apo si e them, çdo hap që bëj do të paraqesë një mundësi tjetër për një lloj heshtjeje,” tha ajo.

“Kjo është ajo që mendoj se ka për qëllim të bëjë një padi për shpifje. Ka për qëllim të të marrë zërin”, tha ajo.

Ajo tha se tani planifikon të fokusohet në të qenit “nënë me kohë të plotë, ku nuk më duhet të mashtroj me telefonatat me avokatët”.

E pyetur se çfarë do t’i tregonte vajzës së saj për humbjen e saj të profilit të lartë, ajo tha: “Unë mendoj se sido që të jetë, do të thotë diçka.Unë bëra gjënë e duhur. Bëra gjithçka që munda për të mbrojtur veten dhe të vërtetën.”