A mërziteni nëse Ukraina e merr statusin kandidat në BE? Rama: Asnjë vend nuk duhet të bëhet xheloz!

Gjatë konferencës me Presidentin e Ukrainës, Volodimir Zelensky, Kryeministri Rama është pyetur edhe për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian.









Rama është pyetur për marrjen e statusit kandidat të Ukrainës në BE dhe nëse ai do të mërzitej për këtë fakt.

Në përgjigjen e tij, Rama ka thënë se askush nuk duhet të jetë xheloz për këtë fakt.

Edi Rama:

“Kjo pyetje nuk duhet të më drejtohet mua sepse jemi këtu për të mbështetur nevojë dhe kërkesën e Ukrainas për të marr statusin kandidat. Nuk dua që t’u jap njerëzve që mund të na shohin tani përshtypjen që kjo është diçka pa vlerë sepse nuk është kështu. Statusi kandidat është një njohje e rëndësishme se kujt i përket, dhe Ukraina i përket bashksësisë Europiane të vlerave dhe parimeve që të gjithë bashkëndajnë. Është e drejta e Ukrainës që të kërkojë të jetë pjesë e saj, unë besoj se është detyra e Europës që ti përgjigjet këtyre kërkesave. Mund të marrësh statusin kandidat dhe të nesërmen dielli nuk lind ndryshe por ka vështirësi shumë. Është një proces shumë io gjatë, pra ne në vitin 2014 ui bëmë vend kandidat ja ku jemi. Na thonë që i meriton të nisim negociata por ka diçka që nuk shkon midis Maqedonisë së Veriut edhe Bullgarisë. Ne nuk i dimë kur nisin negociatat, nuk është në dorën tonë por as në dorën e Bashkimit Europian.

Nëse nuk do të zhbllokohet situata ne do të kërkojmë që të ndahemi dhe të vazhdojmë më vete, nuk e di si do të jetë reagimi. Jemi sot këtu për ti thënë Zelenskit që nuk kemi problem nëse BE i jep statusin kandidat Ukrainës. Askush nuk mund të thotë se do të jetë nervozë por përkundrazi do të jemi të lumtur për bashkimin evropian sepse do të bëjë diçka të lumtur për veten. Nuk e di sesa mund të të dëgjohet zëri ynë në këtë drejtim. Ukrainës duhet t’i jepet tani statusi kandidat.