Reuters: Çmimet e çmendura të karburantit ndryshojnë zakonet e shoferëve në gjithë botën

Shoferët në gjithë botën po përballen me rritjen e paprecedentë të karburantit. Kudo, vihet re ndryshimi i sjelljes së tyre. Edhe pse qarkullimi vijon, ata hedhin më pak naftë ose benzinë në makinat e tyre, pasi kanë më pak buxhet për të shpenzuar.

Rritja e çmimit të karburanteve megjithatë nuk e ka sjellë ende pikun, maksimumin e dhimbjes dhe pasojave, pasi kërkesa vazhdon të qendrojë ende, nuk është në rënie.

Por kjo situatë mund të ndryshojë së shpejti, duke qënë se qytetarëve amerikanë ndoshta do t’u duhet në një të ardhme jo të largët të paguajnë më shumë se 6 USD një gallon, që do të thotë një çmim i paparë deri më tani.

Kjo kur pritet që me këto ritme, një fuqi të shkojë në burse me 140 dollarë.

Që me nisjen e luftës në Ukrainë, në shumë vende të Europës, shoferët që janë mësuar ta blejnë zakonisht me 1.5 euro litrin, e jo më shumë, kanë nisur ta paguajnë tani me mbi 2 euro.

Trafiku në qytetet kryesore europiane është aktualisht në nivelet e parapandemisë, ngjashëm me atë të vitit 2019, dhe me një tendencë rënëse.

Eshte rritur frekuentimi i transportit publik, kudo.