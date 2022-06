Të mbështjella me foto të kukullave ‘Gogu, kapen 45.5 kg kokainë në Portin e Durrësit, droga në 40 pako në kamionin me mish pule nga Brazili

Aksion antidroge ne portin e Durrësit. Një kontejner i ardhur nga Amerika Latine është duke u kontrolluar.









Partnerët ndërkombëtarë kanë urdhëruar kontrollin e kontejnerit në fjalë. Paraprakisht bëhet me dije se ka dyshime për një sasi të madhe kokaine.

Paraprakisht bëhet me dije se brenda janë gjetur rreth 40 kg kokainë, por ende nuk është peshuar. Kontejneri në të cilën është fshehur lëndë narkotike ka ardhur me mish nga Brazili.

Kjo është ngarkesa e radhës e kapur në Durrës. Vetëm një muaj më parë në port u kapën 59 kg kokainë, në dy çanta. Sasia u zbulua në anijen Unistream, e ngarkuar me qymyr, ndërsa ishte nisur nga Kolumbia.

Port, Durrës

Task Forca permanente e përbashkët e përbërë nga Policia Kriminale e DVP Durrës, Policia Kufitare e Portit të Durrësit dhe autoritetet doganore të Portit, evidentojnë dhe godasin një tjetër rast të trafikimit të lëndëve narkotike.

Finalizohet një tjetër operacion policor antidrogë, i koduar “Tranziti”.

Operacioni, nga Task Forca permanente e përbërë nga strukturat hetimore të Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, Policia Kufitare e Portit të Durrësit dhe autoritetet doganore të Portit.

Sekuestrohen 45 kilogramë e 500 gramë lëndë e dyshuar narkotike kokainë.

Në vijim të goditjeve të njëpasnjëshme ndaj veprimtarisë kriminale të tentativës për trafikim të drogave të forta, si rezultat i kontrolleve të shtuara, bazuar edhe në analizën e riskut të bërë nga Task Forca permanente e përbërë nga Policia Kriminale e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, Policia Kufitare e Portit të Durrësit dhe nga autoritetet doganore të Portit, e cila vepron në Portin e Durrësit, në bazë të dyshimeve të krijuara nga kjo Task Forcë dhe informacioneve që dispononte Policia Kriminale e DVP Durrës, është ushtruar kontroll i detajuar në një kontenier të ngarkuar me mish pule, që ishte nisur tranzit nga Brazili, për llogari të një subjekti tregtar në Maqedoninë e Veriut.

Si rezultat i kontrollit të imtësishëm të ushtruar në kontenier, në brendësi të ngarkesës me mish pule u gjetën 40 pako me lëndë të dyshuar narkotike kokainë, me peshë 45 kg e 500 gramë.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, vijon veprimet hetimore për dokumentimin e plotë kësaj veprimtarie kriminale, identifikimin dhe kapjen e personave të përfshirë në të.

Materialet do t’i kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, për veprën penale “Trafikimi i lëndëve narkotike”.