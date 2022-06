“Tirana, vend më i përshtatshëm se Prishtina” fituesi i Big Brother keqardhje për largimin e Sunny Hill nga Kosova

Anulimi i festivalit Sunny Hill në Prishtinë ka sjellë mjaft reagime në rrjet.

Pas disa artistëve, këtë herë ka reaguar Vesel Kurtishaj. Ish-banori i Big Brother, është treguar i ashpër me babain e këngëtares së famshme, kur thotë se çështja e 17 hektarëve tokë ishte vetëm një pretekst, pasi sipas tij, Sunny Hill është një biznes që e ka gjetur më të përshtatshme Tiranën se Prishtinën për shumë arsye.

Statusi i plotë

A jeni merzite pak per Sunny Hill a?!

Pse s’po merziteni per Festivalet tjera me organizator Prishtinali qe po ua dergojne Festivalet ne Mal te Zi e gjithandej jashte qytetit, po tash kapeni per nje “leje” qe demek nuk e paska leshu Ministria?!

E mbaj mend para 1 viti, sapo e kam pa ate serine e takimeve te Lali Erit, me Dukagjin e Dua Lipen, e kam dite qe Festivali ka shume mundesi me u mbajte atje, mirepo, qka nuk eshte e drejte ne kete histori, eshte viktimizimi i ketij te fundit me gjoja “vonesen e lejes”, fore e cila nuk pin uje, sepse nje leje te tille qe paska kerku kesaj here, nuk e ka pas te pervjetshme per secilin vit qe Festivali eshte mbajte.

Une e mirekuptoj Dugin qe ai ka mendu se duhet me ja lan fajin dikuj, se fundja, me mire e ma lehte eshte t’shahet Minsitria e Komuna, se qe “shahet” ai vet ose qika e tij, pse kan vendos me qu Festivalin n’Tirane.

Sunny Hill eshte biznes, sikur krejt Festivalet tjera qe vet Prishtinalite i mbajne jashte Prishtines, e kete sen mendoj qe e keni dite gjithmone.

Tendenca e ketij lloj biznesi gjithmone eshte me pas vendin me t’popullun e infrastrukturen ma t’mire, qofte per sherbime hotelierike, qofte per hapsiren, qofte per vendin qe terheq me shume turista, etj.

Prandaj edhe UNUM’i mbahet ne Shqiperi, e BAMBO MAY FEST’i n’Mal te Zi, se shkojne gjysma e Serbise qe kurre n’Kosove s’kishin ardhe.

Prishtina perveq Germise, nuk ofron infrastrukture tjeter per mbajtje te Festivaleve, e kur e them kete sen, e kam parasysh faktin veq 20 000 turista me ardhe n’Prishtine, nuk ka as dhoma hotelesh per me i sistemu, nuk po flas mandej per rruget ngushta e sheshin e vogel e per bllokun qe e kishim pesu, por, veq me flejte dmth s’kishin pas ku.

Per fund, une pajtohem qe Tirana eshte vend me i pershtatshem se Prishtina per mbajtjen e Sunny Hill, edhe me vjen shume mire qe po mbahet atje, tek e fundit, na Shqiptaret e Kosoves e kemi deshmu kahere qe ma lehte e hargjojme paren tone ne Shqiperi se ne Kosove, edhe ate vikendeve, hiq pa Sunny Hill, e leje mo tash qe kena me u perhan krejte…

Bravo Dugi, por bonu fer, se s’ke prite leje, po t’kan ofru kushte ma t’mira, (mos t’them pare ma shume, se nuk e di) gje qe e ben legjitime terheqjen e Festivalit prej Prishtines, ama jo leja, se leje s’ke kerku cdo vit, e cdo vit e ke mbajte.

Na maraklit e Sunny Hill merzitemi pak qeto dite, t’shajna pak ty, e pak Minstren, e pak Komunen, po apet vina, gajle mos ki, bile edhe ma lehte e ma mire se n’Germi.

Hajde kalofsha mire!