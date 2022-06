“Ke fituar pushtetin me Kajmakët, gjizat e gjalpat”/ I përmendi Kajmakun, Rama i kthehet ashpër Tabakut: Fole për linjën “Alo Doktor”!

Deputetja demokrate, Jorida Tabaku gjatë fjalës në seancën e sotme plenare i përmendi kryeministrit Rama arrestimin e ish-kryebashkiakut të Vorës, Agim Kajmaku, dhe kjo gjë acaroi kryeministrin.

Ai mori menjëherë fjalën për procedurë, duke i thënë Tabakut se bëri një kapërcim shumë të madh, teksa kaloi nga domatet te dekriminalizimi.

Jorida Tabaku: Sot opozita nuk është e fortë dhe as ne nuk krenohemi që jemi në një situatë jo të mirë. Po të isha në vendin tënd, s’do e përdorja kurrë, por ndoshta në politikë mendojmë ndryshe, për ta përdorur dobësinë e tjetrit e për të bërë politikën e ditës. Politikën e ditës në fakt duhet ta bësh me ato që ke marrë mbi supe, me Kajmakët, me gjizën e gjalpin e radhës.

Edi Rama: E kam për procedurë, sepse Tabaku kaloi nga domatet te dekriminalizimi dhe ishte një kapërcim nga tema. Kapërcim shumë i madh nga tema, megjithatë dy fjalë kisha për të. Tabaku fole për një linjë telefoni antikorrupsion, ajo ka qenë linja “alo Doktor”, nuk ka qenë linjë e qeverisë sonë. ishte një linjë “Alo Doktor”. Dhe nga ana tjetër e telefonit presupozohej që dilte Doktori dhe i thyente brinjët korrupsionit. S’ka problem, përkundrazi mua më vjen shumë mirë që ju i përmendni ato që në fakt janë provat e një ndryshimi rrënjësor, që po e sjellim ne.