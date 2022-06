Ndalimi i publikimit të dëshmive të Dumanit, SPAK sqaron deklaratën: Gazetari ka publikuar të dhëna sekrete

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka sqaruar deklaratën e dalë sot në media, se ndalohej publikimi i dëshmive të Nuredin Dumanit.









Me anë të një reagimi, SPAK thekson se ndalimi i publikimit të dëshmive të Dumanit është vetëm për një gazetar dhe jo për të gjitha mediat.

Reagimi i SPAK

Nisur nga interpretimet e bëra në media, lidhur me urdhrin e prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, datë 14.06.2022 ‘’Për ruajtjen e sekretit, ndalimin e publikimit të akteve dhe përmbajtjes së tyre’’ sqarojmë se ; Ky urdhër i është komunikuar në datën 16.06.2022 gazetarit E.Q, kundrejt nënshkrimit për marrjen dijeni, pasi gazetari ka publikuar disa te dhëna sekrete, që shkonin përtej vendimit të gjykatës me objekt caktimin e masave të sigurimit personal ‘’arrest në burg’, në kuadër të procedimit penal nr.75/2022 dhe që në përputhje me nenin 295/a/4 të Kodit Penal përbëjnë akte sekrete të procedimit penal nr.75/2022. Sqarojmë se Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, këtë urdhër ia ka adresuar vetëm një gazetari dhe për arsyen konkrete të sipërcituar. Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, po kryen te gjitha veprimet hetimore të nevojshme për të sqaruar rrethanat në të cilat informacioni hetimor sekret është transmetuar tek personat që më pas e kanë publikuar atë, me qëllim vënien përpara përgjegjësisë të personit/personave që ka/kanë nxjerrë sekretin hetimor. Ne mirëkuptojmë interesin e mediave për informimin e opinionit publik, por ky interes nuk mund dhe nuk duhet të cënojë një hetim të filluar dhe as sigurinë publike apo individuale të personave emrat e të cilëve janë përmenduar gjatë hetimit, i cili vazhdon.

SPAK i “mbyll gojën” gazetarit Elton Qyno

Më herët gjatë ditës së sotme, Prokuroria ka urdhëruar gazetarin e Ora News, Elton Qyno të mos publikojë më të dhëna mbi rrëfimin e vrasësit me pagesë, Nuredin Dumani.



Vendimi ka ardhur pas një serie shkrimesh, që kanë të bëjnë me vazhdimin e rrëfimit të Dumanit, përtej ngjarjeve që çuan në operacionin e policisë “Plumbi i artë” kundër 18 personave të shpallur në kërkim dhe të arrestuar.

Rrëfimi që doli fillinisht në media nuk ishte i plotë. Duket se gazetari disponon vazhdimin e rrëfimit që ka të bëjë me porosi të tjera të vrasjeve. Por ai është thirrur në prokurori, ku i është komunikuar urdhri për të mos nxjerrë më detaje, për shkak të sekretit hetimor.

“Ora News dhe une, ndjese publikut per mos vijim te fakteve te tjera dhe emrave te tjere,perfshire dhe kryetar komune, qe nga SPAK, ende nuk jane vleresuar dhe arrestuar ne dobi te ketij procedimi penal.

Urdheri eshte ne kundershtim me vendimin e Gjykates se Strasburgut qe shprehet qartesisht per lirine e medias dhe rendesine e raportimit te medias ne dobi te transparences. Neni 103/1 i Kodit te Procedures Penale eshte njesoj me nenin 55 agjitacion e propogande,ku ishte vendosur diktatura e proletariatit” shkruan Qyno në një mesazh në rrjetet sociale, ku ka publikuar një pjesë të urdhrit të prokurorisë.

Berisha: Rama rikthen ligjin e Agjitacion-Propagandës

Ish-kryeministri dhe kreu i PD, z. Sali Berisha ka reaguar këtë të enjte për dënimin e gazetarëve që publikojnë dëshmitë e Dumanit, duke e akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka rikthyer ligjin e Agjitacion Propagandes, por edhe se bashkë me qeveritarët e tij, ka kryer qindra ore telefonata me vrasësin famëkeq.

Me anë të një reagimi në rrjetet sociale, Berisha theksoi se ky vendim është antikushtetues, censurë policeske, dhe atentat ndaj lirisë së mediave.

“Ky vendim i pashembullt në 30 vitet e fundit shënon rikthimin e ligjit e dënimit për agjitacion e propagandë të diktaturës Hoxhiste”, thotë Berisha.

Reagimi i Berishës

Vendimi antikushtetues i Edi Rames me SKAP-in e Partise rikthen ligjin e Agjitacion Propagandes!

Te dashur miq,

Vendimi i Edi Rames me Skap-in e tij per te denuar me 5 vite burg gazetaret qe publikojne deshmite e Dumanit te qeverise eshte nje akt antikushtetues, censure policeske, dhe atentat ndaj lirise se mediave, i ndermarre per te mbrojtur Edi Ramen dhe qeveritaret e tij qe kane qindra ore telefonata me Dumanet e qeverise.

Ky vendim i pashembullt ne 30 vitet e fundit shenon rikthimin e ligjit e denimit per agjitacion e propagande te diktatures Hoxhiste.

Denoj me forcen me te madhe kete akt tejet te rende censure dhe kerkoj largimin e menjehershem te mercenarve te Edi Rames nga sistemi i drejtesise. Gjithashtu, u bej thirrje gazetareve te mos zbatojne akte antikushtetuese, por te qendrojne te pamposhtur ne mbrojtje te lirise se mediave, dhe te publikojne çdo telefonate te Edi Rames, Taulant Balles, Erion Veliajt, Damian Gjiknurit dhe te çdo deputeti, qeveritari vendor, gjykatesi apo prokurori dhe çdo zyretari tjeter me vrasesit serial, perdhunuesit, grabitesit e bandave te partise.

U bej thirrje institucioneve nderkombetare te mbrojtjes se lirise se mediave te denojne me ashpersine me te madhe kete vendim te rrezikshem. sb