Në 7 Korrik, socialistët premtojnë të ngrenë kartonat jeshilë për rezolutën, që dënon genocidin në Srebrenicë

Akuzave të forta për refuzimin që iu bë rezolutës për dënimin e genocidit në Srebrenicë, Partia Socialiste do t’i përgjigjet në datën 7 Korrik.









Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla ka njoftuar se më 7 korrik do të mbahet në Kuvend seanca për të dënuar gjenocidin e Srebrenicës.

Balla tha se do të hartohet një dokument serioz dhe në seancë do të mbahen edhe fjalët e rastit nga përfaqësues të qeverisë dhe përfaqësues të grupeve parlamentare. Ai u shpreh se do të jenë të ftuar edhe përfaqësues të qeverisë së Bosnje Hercegovinës dhe familjarë të viktimave nga ky gjenocid.

“Kemi rënë dakord që Kuvendi të mbajë një seancë të posaçme për këtë çështje. Nuk do të mbahet në datë 11 korrik. Kam kërkuar të mbahet në datë 7 korrik ku natyrshëm të mbahen fjalët e rastit dhe dokumenti të jetë serioz ku Kuvendi i Shqipërisë të shprehë qartë dënimin dhe vijimin e qëndrimeve të qeverisë shqiptare në lidhje me pandëshkueshmërinë e këtij gjenocidi. Do ftojmë edhe përfaqësues të shtetit të Bosnje Hercegovinës dhe familjarë të viktimave të këtij gjenocidi. Në datë 7 korrik Kuvendi i Shqipërisë në një pjesë të seancës të ketë një moment të posaçëm për kujtimin e viktimave në gjenocidin e Srebrenicës. Kuvendi i Shqipërisë merr dhe qëndrimin përkatës për këtë çështje”, tha Balla.

Më herët, socialistët votuan kundër propozimit të bërë nga Partia Demokratike për të futur në rendin e ditës një rezolutë që dënonte genocidin serb në Bosnje-Hercegovinë.

Vota kundër e socialistëve u pasua nga akuza të forta se Tirana zyrtare ishte nën presionin e Beogradit dhe nuk mund ta miratonte rezolutën për të mos shkaktuar pakënaqësinë e presidentit serb Aleksandër Vuçiç.