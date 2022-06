Sali Berisha dhe Ilir Meta në Baku të Azerbajxhanit/ Çfarë i bëri bashkë Kryedemokratin dhe Presidentin? (FOTO-VIDEO)

Ish-Kryeministri, njëherazi kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha dhe Presidenti i Republikës, Ilir Meta janë bërë bashkë në Forumin IX Global të Bakusë në Azerbajxhan “Rezistenca globale, bashkëpunimi global”, platformë unike e personaliteteve të dalluara nga të gjithë sektorët e qeverisjes, jetës politike dhe shoqërore në botë, të organizuar nga Qendra Ndërkombëtare ‘Nizami Ganjavi’.

Këtë e kanë bërë me dije vetë Berisha dhe Meta, të cilët kanë postuar momente gjatë punimeve të këtij forumi. Në vizitën e tij të parë jashtë vendit pasi u zgjodh kreu i PD, Berisha shprehet se ky forum është një mundësi e veçantë për të shprehur qëndrimet e Partisë Demokratike për zhvillimet në vend, rajon dhe Europë!

Ndërkohë, Presidenti Meta ka shrehur kënaqësinë e tij për pjesëmarrjen në këtë forum, nga ku shprehet se pasojat e pushtimit të Ukrainës nga Rusia, si dhe hapat që duhen ndërmarrë në një epokë pas pandemisë COVID-19 do të jenë temat kryesore të këtij forumi të rëndësishëm.

Postimi i kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berisha:

“Pjesëmarrje ne Forumin Global te IX ne Baku, Azerbajxhan. Te dashur miq, Ju pershendes nga Baku ku kam ardhur i ftuar nga bordi drejtues i Forumit Global te IX per te marre pjese ne punimet e ketij Forumi i cili kete vit ka si axhende: ‘Sfidat e rendit boteror’. Forumi organizohet nga Qendra Nderkombetare “Nizami Ganjavi”. Ne punimet e Forumit marrin pjese dhjetëra Presidente, kryeministra, ministra te jashtem dhe qindra personalitete politike nga Europa dhe te gjithe kontinentet e tjere. Punimet e forumit i çeli Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Alyiev. Ky forum eshte nje mundesi e veçante per tu paraqitur miqve te mij, personaliteteve te pranishem, publikut, dhe mediave qendrimet e Partise Demokratike per zhvillimet ne vend, ne rajon dhe ne Europe”, shkruan Berisha.