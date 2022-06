Të gjithë të çmendur pas Armando Brojës/ Gjigandi i Serisë A kërkon të shtojë në skuadër një tjetër shqiptar, nisin bisedimet me Çelsin!

Armando Broja ka shkëlqyer sezonin që përfundoi me fanellën e Sauthemptonit. Me përfundimin e huazimit, sulmuesi shqiptar i është bashkuar Çelsit, skuadër që zotëron kartonin e tij.









Sipas asaj që raporton “TuttoMercatoWeb”, 20-vjeçari ndiqet me interes edhe nga Atalanta që synon që të shtojë edhe një shqiptar tjetër në skuadër, përveç Berat Gjimshitit.

Bergamaskët kanë kërkuar informacione për sulmuesin e Kombëtares dhe kanë nisur bisedimet me klubin londinez për të fituar shërbimet e tij, ndonëse do të jetë e vështirë pasi lista e kandidatëve është shumë e gjatë me Interin, Milanin, Napolin, Dortmundin, Uest Hemin, Evertonin dhe sheikët e Njukasëllit.

Në sezonin që përfundoi me fanellën e Sauthemptonit në të gjitha kompeticionet, Armando Broja u aktivizua në 38 ndeshje ku arriti të shënonte 9 gola dhe të dhuronte gjithashtu edhe 1 asist.