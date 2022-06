Terrorizoi qytetarët duke qëlluar me kallashnikov/ Arrestohet 17-vjeçari në Gjirokastër, i sekuestrohen dy armë!

Policia e Gjirokastrës ka arrestuar një 17-vjeçar vetëm pak orë, pasi kishte terrorizuar qytetarët në Gjirokastër, duke qëlluar me armë zjarri në ajër.

Në pranga ka rënë adoleshenti P. Dh, pasi dyshohet se në orët e mbrëmjes së djeshme ka qëlluar në ajër me armë zjarri automatike, në fshatin Gjat, Lunxhëri.

Njoftimi i Policisë:

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Gjirokastër, pas njoftimit të marrë se në fshatin Gjat, Lunxhëri, kishte të shtëna me armë zjarri, menjëherë kanë organizuar punën dhe në bashkëpunim me strukturat e DVP Gjirokastër, kanë shkuar në drejtim të vendit të ngjarjes. Si rezultat i veprimeve intensive dhe profesionale, bazuar dhe në informacionet e marra në rrugë policore, u bë i mundur identifikimi, kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtetasit P. Dh., 17 vjeç, banues në fshatin Gjat, Gjirokastër. Ky shtetas dyshohet se në orët e mbrëmjes së djeshme ka qëlluar në ajër me armë zjarri automatike, në fshatin Gjat, Lunxhëri. Pasi ka qëlluar, 17-vjeçari ka fshehur armën e zjarrit dhe është larguar, por është kapur brenda pak orësh nga shërbimet e Policisë. Gjithashtu nga Policia është gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale arma e zjarrit, me të cilën dyshohet se ky shtetas ka qëlluar në ajër, si dhe dy krehra. Nga kontrolli i ushtruar në banesën e shtetasit të arrestuar u gjet edhe një armë sportive, të cilën ky shtetas e dispononte pa lejen përkatëse. Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, për veprime të mëtejshme, për veprat penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”, “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive” dhe “Prishja e qetësisë publike”.