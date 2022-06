“Vizita e miqve europianë të ‘bretkosave’, ‘salsiçeve’ dhe ‘spagetit’, është e kotë”/ Medvedev tallet me vizitën e Scholz, Macron dhe Draghi në Ukrainë

Ironik dhe veçanërisht cinik ishte komenti i ish-kryeministrit rus, Dmitri Medvedev, për vizitën e sotme të krerëve të shteteve të Francës, Gjermanisë dhe Italisë në Kiev.









Në një postim në Twitter, Dmitry Medvedev shkruan në mënyrë karakteristike:

“Vizita e miqve europianë të bretkosave, salsiçeve (mëlçisë) dhe spagetit”, është e kotë. Ata do t’i premtojnë vendit të hyjë në BE dhe armë të vjetra dhe më pas, të dehur nga pijet ukrainase, do të marrin trenin e kthimit, duke e sjellë Ukrainën më afër paqes”.

Udhëheqësit e Francës, Gjermanisë dhe Italisë panë fatkeqësinë në Irpin.

Kancelari gjerman Olaf Scholz, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministri italian Mario Draghi vizituan paraditen e sotme periferinë gjysmë të rrënuar të Kievit dhe panë nga bombardimet ruse.

Është një nga qytetet në periferi të Kievit që është bërë simbol i shkatërrimit dhe mizorive të kryera gjatë pushtimit të rajonit nga ushtria ruse në mars.

Udhëheqësit evropianë, së bashku me presidentin rumun Klaus Johannes, udhëhiqen nga trupat ukrainase, të shoqëruar nga personeli i rëndësishëm i sigurisë dhe një numër i madh gazetarësh.

Ashtu si liderë të tjerë të huaj që kishin vizituar Kievin para tyre, Macron, Scholz, Draghi dhe Johannes ecnin rrugëve të Irpin, ku shenjat e bombardimeve janë të kudogjendura.

Udhëheqësit u bënë pyetje shoqëruesve të tyre në lidhje me kthimin e banorëve në qytetin e tyre dhe projektet e planifikuara të rindërtimit, dhe më pas panë një video pak minutash që tregonte Irpin tre muaj më parë, kur luftimet ishin ndezur atje. Në muret e një ndërtese të rrënuar mund të lexohej “Make Europe Not War”, një mbishkrim që Macron e pa dhe komentoi: “është mesazhi i duhur (…) është shumë prekëse ta shohësh”.

“Ne do të rindërtojmë gjithçka”

“Ne do të rindërtojmë gjithçka”, i siguroi sot ukrainasit kryeministri italian Mario Draghi, pasi vizitoi Irpin, një periferi të Kievit.

Rusët “shkatërruan kopshte, kënde lojërash. Gjithçka do të rindërtohet”, u tha Draghi gazetarëve teksa shikonte rrugët e shkatërruara të qytetit ukrainas.

“Shumë nga ato që ata (ukrainasit) më thanë kanë të bëjnë me rindërtimin”, tha ai, duke iu referuar “shpresave” të tyre “ajo që ata duan të bëjnë në të ardhmen”.

Sipas tij, “tashmë kanë filluar”, kryesisht falë një aplikacioni që “shënon çdo pjesë që është shkatërruar”. Kështu, autoritetet “e dinë saktësisht se ku janë vendet që duhet të rindërtohen”, shtoi ai duke iu drejtuar gazetarëve.

Scholz: Rusia në rrugën drejt shkatërrimit

Duke parë shtëpitë dhe rrugët e rrënuara të Irpin pas bombardimeve ruse, kancelari gjerman, Olaf Scholz shprehet në mënyrë karakteristike se Rusia po shkon drejt katastrofës: “Kjo tregon shumë për luftën agresive të Rusisë, e cila është thjesht gati për në katastrofë. Këtë duhet ta kemi parasysh në çdo gjë që vendosim. Shkatërrimi i shkaktuar nga kjo luftë është i tmerrshëm. Dhe është edhe më keq kur sheh se sa tepër irracionale është kjo dhunë”.

Macron: Një qytet i shënuar nga stigmat e barbarizmit

Presidenti francez, nga ana e tij, tha se në Irpin u kryen masakra dhe krime lufte dhe përshëndeti “heroizmin” e ukrainasve.

“Është një qytet heroik, i shënuar nga stigmat e barbarizmit”, u tha Macron gazetarëve. “Ne të gjithë pamë këto imazhe të një qyteti të rrënuar, i cili është në të njëjtën kohë një qytet heroik pasi këtu, ndër të tjera, ukrainasit ndaluan ushtrinë ruse të zbriste në Kiev. Prandaj përfaqëson heroizmin e ushtrisë, por edhe të popullit ukrainas”.

Irpin, një periferi veriperëndimore e Kievit, ishte skena e përleshjeve të ashpra midis rusëve dhe ukrainasve gjatë ditëve të para të pushtimit rus në fund të shkurtit. Ushtria ruse pushtoi shpejt periferinë e paraluftës prej 62,000 banorësh dhe mbajti kontrollin gjatë marsit.

Që atëherë, Kievi ka akuzuar forcat ruse për kryerjen e krimeve të luftës në Irpin dhe qytetet fqinje të Butanit dhe Borodyanka, pas zbulimit të qindra trupave civilë në ato qytete pas tërheqjes së ushtrisë ruse në fund të marsit.

Presidenti francez Emanuel Macron, kancelari gjerman Olaf Scholz dhe kryeministri italian Mario Draghi, mbërritën sot në Kiev në orën 09:30 gjatë një vizite të përbashkët për të treguar mbështetjen e tyre për Ukrainën, e cila lufton kundër forcave ushtarake ruse.

Rrjeti televiziv BFM transmetoi drejtpërdrejt mbërritjen e trenit, në të cilin po hipnin tre liderët evropianë, në kryeqytetin ukrainas.

I veshur me xhinse dhe një këmishë polo të zezë, Macron me një kostum, këmishë të bardhë dhe pa kravatë, dhe Draghi me një pulovër blu pranverore, mbërritën në bankën e të akuzuarve të stacionit të trenit, i shoqëruar nga ambasadori francez në Ukrainë Etienne de Ponsen.

“Është një moment i rëndësishëm. Është një mesazh uniteti që po u dërgojmë ukrainasve ”, tha Macron gjatë një vizite në Kiev, ku do të takohet sot me presidentin ukrainas.

Shikoni video nga mbërritja e tre liderëve në Ukrainë nën një prani të fortë ushtarake:

Sirenat tingëlluan kur Olaf Scholz hyri në hotelin e tij, sipas Bild!

I pyetur pse po zhvillohet vizita tani, një zyrtar i Pallatit Elysee tha se tre udhëheqësit menduan se do të ishte më mirë ta bënin këtë përpara samitit të BE-së të javës së ardhshme mbi ofertën e Ukrainës për t’u bashkuar me bllokun 27-vendesh.

Komisioni Evropian do të prezantojë opinioni i saj për pyetësorin e anëtarësimit të Ukrainës në BE nesër, diçka me të cilën po përballen shumica e vendeve të mëdha evropiane.

“Koha e dobishme për këtë vizitë do të ishte Këshilli Evropian më 23 dhe 24 qershor”, një lëvizje e fortë simbolike pritet nga ukrainasit dhe jemi të mbërthyer në fondet e pranimit , si dhe faktin që ne nuk duhet të destabilizojmë apo copëtojmë BE-në”, një burim diplomatik francez tha për Reuters.

Olaf Scholz “u zotua” të “ndihmojë Ukrainën për aq kohë sa të jetë e nevojshme”

Kancelari gjerman Olaf Scholz, i cili ndodhet në Kiev me homologun e tij italian Mario Draghi dhe presidentin francez Emanuel Macron, “u zotua” të “ndihmojë Ukrainën për aq kohë sa të duhet”, në një intervistë për gazetën Bild.

Gjatë vizitës, jo vetëm që duam të shprehim solidaritetin tonë, por duam të sigurojmë se ndihma që po organizojmë, financiare, humanitare, por edhe në aspektin e armëve do të vazhdojë”, thotë ai. “Ne do ta vazhdojmë atë për aq kohë sa duhet për luftën për pavarësinë e Ukrainës”, tha ai në një intervistë të botuar ndërsa tre liderët evropianë ishin në Kiev.

Sipas të njëjtit burim, presidenti ukrainas është ai që do të përcaktojë se çfarë mund të jetë një fitore ushtarake.

Kjo është vizita e parë e tre liderëve evropianë në Ukrainë që nga pushtimi rus më 24 shkurt.

U deshën javë që tre liderët evropianë të organizonin vizitën e tyre, pasi ata kërkuan të kapërcenin kritikat brenda Ukrainës për veprimet e tyre në luftë.

Reuters vëren se Kievi ka kritikuar Francën, Gjermaninë dhe në një masë më të vogël Italinë për dështimin për të vepruar në favor të Ukrainës dhe i ka akuzuar ata për vonesë të dërgesave të armëve dhe për promovimin e prosperitetit të tyre personal mbi lirinë dhe sigurinë e Ukrainës.

Sipas Reuters, Ukraina është veçanërisht kritike për ndihmën ushtarake gjermane, dhe ambasadori ukrainas në Berlin, Andri Melnik, i tha NTV gjermane se ai vlerësoi se Scholz do të dorëzonte armë të rënda, të cilat ai i ka kryer prej kohësh këtu se do t’i dërgojë vend por nuk është dërguar ende.