Dalin në rrugë 10 makinat e reja inteligjente të Policisë, ja si ju ‘kapin’ në distancë dhe ju gjurmojnë me GPS

Janë dhjetë makina të reja inteligjente që i shtohen flotës së Policisë së Shtetit dhe do të dalin në rrugë nga sot, për të gjurmuar dhe identifikuar automjetet edhe në një distancë të largët, që kryejnë shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor.









Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi, tha se makinat janë të pajisura me kamera dhe sistem- radarin për monitorimin dhe ndëshkimin e drejtuesve të automjeteve që thyejnë rregullat e qarkullimit.

“Do ndikojë për ta rritur më shumë sigurinë rrugore.

Ne vetëm me një automjet që pajisëm e bëmë automjet inteligjent para 10 muajsh kishim rezultate fantastike për identifikimin e personave që shkelin rregullat e qarkullimit dhe ka dyfishuar gjobat, për këtë qëllim, imagjino tani që i shtohen 10.

I bëj thirrje të gjithë përdoruesve shiko, kujdes se këto janë të pa loguara e do mbeten të paloguara.

Janë me ngjyra të ndryshme, do i lyejme dhe me ngjyra të tjera që mos identifikohen si të tilla, por të gjurmojnë targën, të bëjnë profilin e makinës si është regjistruar në drejtorinë e shërbimit rrugor, identifikojnë shpejtësinë dhe në ecje në një largësi të madhe dhe ka pajisje GPS që identifikon ku ndodhet mjeti që ka bërë shkeljen.

E ky informaicon shkon automatikisht te Gjoba, që kontakti fizik mes shkelësit e punonjësit të policisë të shmanget”, tha ministri Çuçi.