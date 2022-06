E RRALLË/ Gjendet anija e fundosur britanike pas 340 vitesh! Në bordin e saj edhe… shishe vere të pahapura

Një anije luftarake me rreth 330 persona, përfshirë James Stuart, mbretin e ardhshëm të Anglisë, u fundos dhe u mbyt më 6 maj 1682. Tani vendndodhja e anijes së mbytur është zbuluar më në fund në brigjet e Anglisë 340 vjet më vonë.









Kur “HMS Gloucester” u fundos, ajo u gropos në shtratin e detit. Nuk kishte asnjë shenjë zyrtare të pasagjerëve, por vlerësohet se 130 deri në 250 anëtarë ekuipazhi dhe pasagjerë u mbytën.

Stuart, i cili do të kurorëzohej James II si Mbret i Anglisë dhe Mbret i Irlandës dhe James VII si Mbret i Skocisë pothuajse tre vjet më vonë, ishte një nga ato viktima.

Në kohën e fatkeqësisë, Duka i atëhershëm i Jorkut ishte trashëgimtar katolik i fronit protestant gjatë një kohe tensioni politik dhe fetar. Mungesa e tij e afërt spikat në historinë britanike, ashtu si edhe humbja e konsiderueshme e jetëve.

“Për shkak të rrethanave të fundosjes së tij, ky mund të pretendohet si zbulimi i vetëm historik më domethënës detar që nga ngritja e Mary Rose në vitin 1982,” Claire Jowitt, profesore e anglishtes dhe historisë në Universitetin e Anglisë Lindore në Mbretërinë e Bashkuar, thuhet në një deklaratë.

“Zbulimi premton të ndryshojë rrënjësisht të kuptuarit e historisë sociale, detare dhe politike të shekullit të 17-të.”

Disa nga artefaktet nga rrënojat e vitit 1682 janë marrë dhe konservuar.

Nga vendi, tashmë janë mbledhur dhe konservuar artefakte të tilla si veshje, këpucë, pajisje lundrimi dhe detare, dhe shumë shishe vere — duke përfshirë disa që mbeten të pahapura.

Një nga shishet e verës mban një vulë xhami me kreshtën e paraardhësve të George Ëashington, familjes Legge. Dhe dizajni i kreshtës i parapriu “Stars and Stripes” të SHBA-së.

Një ekspozitë që përfshin gjetjet nga mbytja e anijes do të hapet në pranverë në Muzeun dhe Galerinë e Artit të Kalasë Norëich. Joëitt është bashkëkurues i ekspozitës dhe autor i një studimi të ri rreth mbytjes së anijes.

Zbulimi i anijes së mbytur u njoftua së fundmi, por është gjetur qysh në vitin 2007. Vonesa u shkaktua nga koha e nevojshme për të konfirmuar identitetin e anijes dhe për të mbrojtur vendin në rrezik, që ndodhet në ujërat ndërkombëtare në brigjet e Norfolk.

Anglia Historike, një organ publik i qeverisë britanike që mbikëqyr vendet historike të Anglisë, do të mbrojë anije e mbytur, që është gjetur.

Në kërkim të një anije të mbytur

Vëllezërit Julian dhe Lincoln Barnëell vendosën të kërkonin për anijen pasi morën frymëzim nga gjetja e Mary Rose në televizor kur ishin fëmijë. Vëllezërit janë printerë në Norfolk, si dhe zhytës të licencuar dhe bashkëpunëtorë nderi në Shkollën e Historisë të Universitetit të Anglisë Lindore.

Vëllezërit Barnëell dhe babai i tyre i ndjerë, Michael, së bashku me mikun dhe zhytësin e tij dhe ish-drejtuesin e nëndetëseve të Marinës Mbretërore, James Little, gjetën anijen e mbytur pas katër vitesh kërkime. Gloucester u nda në mes në pjesën e direkut, me pjesë të bykut ende të zhytur në rërë.

“Ishte sezoni ynë i katërt i zhytjes në kërkim të Gloucester,” tha Lincoln Barnëell në një deklaratë. “Ne kishim filluar të besonim se nuk do ta gjenim, ishim zhytur aq shumë dhe thjesht gjetëm rërë. Në zbritjen time në shtratin e detit gjëja e parë që vura re ishin topa të mëdhenj të shtrirë në rërë të bardhë, ishte mahnitëse. dhe vërtet e bukur. Ne ishim të vetmit njerëz në botë në atë moment në kohë që e dinim se ku ndodhej rrënoja”.

Edhe këmbana e anijes, e bërë në 1681, u gjet nga mbytja. Marrësi i mbetjeve të anijes dhe Ministria e Mbrojtjes përdorën zilen për të identifikuar rrënojat si ajo e Gloucester në 2012.

Një rrënim me shumë pasoja

Gloucester u nis për herë të parë si një anije luftarake me 50 armë në 1654, duke u bërë një anije e Marinës Mbretërore në 1660. Kur ishte koha që Duka i Jorkut të lundronte nga Anglia në Skoci për çështje mbretërore dhe për të sjellë vajzën e tij Anne dhe gruan e tij shtatzënë, Mary of Modena, në vitin 1682, Gloucester mori detyrën. Duka i Jorkut dhe familja e tij do të banonin në oborrin e Karlit II.

“Ishte politikisht e dobishme që foshnja e Marisë të lindte në Angli; familja mbretërore shpresonte që fëmija të ishte një princ për të siguruar më tej dinastinë Stuart,” shkroi Jowitt në studimin e saj.

Në vitin 1682, Charles po plakej dhe tashmë kishte pësuar një goditje në tru. Fuqia tashmë po kalonte te Duka i Jorkut në disa aspekte. Së bashku me udhëtimin e tij ishin oborrtarë të shquar nga Anglia, Irlanda dhe Skocia.

Më 6 maj në orën 5:30 të mëngjesit, anija u fundos 27.9 milje (45 kilometra) nga brigjet e Great Yarmouth. Duka, një ish-zot i lartë admiral i Marinës Mbretërore, debatoi me pilotin për kontrollin mbi kursin e anijes dhe ata u grindën mbi mënyrën më të mirë për të lundruar në brigjet e rërës famëkeqe të pabesë të Norfolkut.

Anija u mbyt brenda një ore dhe duka nuk e braktisi menjëherë anijen, duke besuar se mund të shpëtohej, deri në minutën e fundit. Protokolli diktonte që të tjerët nuk mund të evakuoheshin përpara familjes mbretërore, gjë që kontribuoi në tragjedi. Deri sa duka dhe një varkë që përmbante kutinë e tij të fortë të kujtimeve dhe dokumenteve politike u ngarkuan, vetëm një varkë tjetër mundi të shpëtonte.

Fisnikët e lartë, të afërmit e dukës dhe shumë nga punonjësit e shtëpisë së dukës ishin midis atyre që vdiqën. Vetëm një pjesë e vogël e identiteteve të viktimave dihet aktualisht, sipas Jowitt.

Gloucester ishte pjesë e një skuadroni anijesh, ndaj kishte shumë dëshmitarë okularë të tragjedisë. Duka kishte ndikuar në rrugën e rrezikshme, por nuk mori asnjë përgjegjësi për fatkeqësinë dhe fajësoi pilotin, i cili u burgos.

Disa e panë mbytjen e anijes si një mënyrë për të vënë në dyshim gjykimin e dukës nën presion dhe aftësinë për të sunduar si një monark i ardhshëm, tha Joëitt. Mbretërimi i tij ishte i shkurtër, që zgjati nga 1685 deri në 1688, përpara se të rrëzohej gjatë Revolucionit të Lavdishëm dhe të zëvendësohej nga protestantët — vajza e tij Mary Stuart dhe burri i saj, William of Orange.

Një projekt kërkimor historik që shoqëron ekspozitën eksploron dështimet që çuan në fundosje, si dhe teoritë e konspiracionit rreth asaj që e shkaktoi tragjedinë dhe hijen e rëndë politike që ajo hodhi.

(Përkthyer dhe përshtatur në shqip nga CNN Travel)