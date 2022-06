Ekzekutimi i 76-vjeçarit në lokalin e tij/ Zbardhet dëshmia e djalit që e pa autorin teksa i qëlloi babanë!

Ndërsa mbetet mister autori i vrasjes së të moshuarit Lulash Qepuri në fshatin Stom Golem të Njësisë Rrethina mbrëmjen e së mërkurës, dyshimet kryesore të Policisë janë se krimi mund të ketë ndodhur pasi viktima jepte para me fajde.

Policia vendore ka informacione të siguruara në rrugë operative se 74-vjeçari ka lëshuar para me fajde dhe ky mund të jetë shkaku që ka çuar në vrasjen e tij.

DËSHMIA

Ndërkohë, djali i tij, i cili u shoqërua në Polici menjëherë pas vrasjes, ka treguar para oficerëve të Policisë gjyqësore edhe dinamikën e krimit të rëndë. Ai ka qenë i pari që ka parë autorin e krimit duke qëlluar me armë zjarri babanë e tij dhe i pari që ka lajmëruar edhe Policinë.

Burri tregon se autori ka qenë i maskuar dhe ka ardhur i vetëm në këmbë në drejtim të lokalit, ku ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të të moshuarit, i cili ishte në karrocë invalidi.

“Ndodheshim në lokalin tonë në Stom Golem bashkë me babanë. Një person i maskuar në fytyrë u afrua dhe qëlloi me pistoletë në drejtim të babait, duke e lënë të plagosur rëndë. Në atë moment u mundova që me shumë shpejtësi të futem brenda për të marrë armën e gjuetisë që e kemi me leje, për t’u vetëmbrojtur, por kur dola unë, autori ishte larguar. Ka ardhur nga ura e Bardhajve në drejtimin tonë, i vetëm në këmbë dhe po ashtu është larguar në atë drejtim duke vrapuar. Qëllova me shotgan, por kishte ikur me shpejtësi. Në atë moment, telefonave ambulancën për ndihmën e shpejtë dhe Policinë duke u thënë se më kanë vrarë babën. Nuk e di se kush mund të jetë autori”, mësohet të ketë deklaruar djali i 74-vjeçarit.