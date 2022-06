Hesht ose në burg/ Flet gazetari që u sanksionua nga SPAK për dosjen ‘Dumani’!

Elton Qyno, gazetari i cili u sanksionua nga Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), ka folur sot në “ABC Live” duke theksuar se ka vendosur t’i bindet këtij urdhër ndalimi për mos publikimin e të dhënave të tjera nga dosja e Nuredin Dumanit.









Megjithatë gazetari Qyno u shpreh se do të shikojë mundësinë ligjore nëse do të mund të godas urdhrin nga SPAK që e urdhëron të mos publikojë asnjë të dhënë tjetër. Qyno u shpreh se ka nisur edhe një hetim për nxjerrje informacioni. Sipas Qynos ai u thirr në BKH dhe ka firmosur urdhrin e ndalimit, në të kundërt, gazetarët rrezikojnë deri në 5 vite burg.

“Do respektoj vendimin e tyre se e arritën qëllimin. Nëse ligjërisht po shikoj mundësinë për të goditur këtë urdhër. Do mundohem ta realizoj nëpërmjet gjykatës. Nëse nuk ka mundësi do presim deri në një moment të dytë.” tha Elton Qyno.

Ai tha se SPAK ka ballafaquar dy të pandehurit për të krijuar një bindje mbi ato se çfarë ka rrëfyer Nuredin Dumani. Kjo nuk është hera e parë që Dumani dhe Alibej janë takuar me njëri tjetrin. Në një banesë në Elbasan, më herët Alibej i ka dhënë Dumanit një listë prej tetë personash që do të spastroheshin prej tij. Disa prej tyre janë vrarë dhe disa të tjerë jo. Është pikërisht kjo dëshmi që ka sjellë vënien përballë të Alibejt dhe Dumanit, përkatësisht porositësit dhe vrasësit.

“Kemi një deklaratë nga Dimani që akuzon Alibejn. Nuk kemi prova që kjo deklaratë është e vërtetë apo jo. Të dy palët janë ballafaquar për të krijuar një bindje apo vërtetësi midis deklaratave. Ky thotë e kam takuar dhe njohur, më kanë dhënë një listë për të spastruar. Nga kjo listë disa janë vrarë dhe disa kanë qenë në plan për tu vrarë. Kemi të bëjmë me një grup që kishin aktivitet të ngjeshur. Vetëm vrasje bënin, vendosnin tritol. SPAK ik ka përdorur qoftë bashkëpunëtorin qoftë të akuzuarin. Një pjesë të kësaj dëshmie e kam nxjerrë. Nuk përmban më sekret. Dumani flet për Alibej në një takim që ka zhvilluar në një pallat. Por më parë ka takuar Arjan Spahinë. Ky i bind që s’kishte lidhje në vrasjen e vëllait, ky i thotë që s’ka lidhje ai por vrasjen e ka kryer Talo Çela. Më pas ai takon Erionin. Ai vihet në shërbim të këtij grupi. Në këtë shtëpi është vendosur edhe lista prej tetë emrash. Pas këtij takimi palët janë ndarë. Dumani tregon që i është dhënë një paradhënie prej 50 mijë eurosh. Në këto kushte ai fillon dhe vepron. I pari që është vrarë ka qenë Dorjan Shkoza. Në këto kushte, pasi ka vrarë Dorjan Shkozën ai nuk është takuar por i ka dërguar një mesazh me kod që është kryer vrasja. Më pas janë ekzekutuar dy vëllezërit Haxhia”, shprehet Qyno.

Duke iu referuar dëshmive të Dumanit, gazetari thotë se një detaj i çuditshëm është se në çdo vrasje të kryer, Dumani ka thënë se i është bllokuar arma dhe se nuk ka qëlluar vetë.

“Në çdo ngjarje kriminale i bllokohej arma. E çuditshme! Ai thotë mua mu bllokua arma dhe qëlluan këta tjerët. Në total janë katër të penduar”, u shpreh Qyno.

Nuredin Dumani, është një emër i njohur i botës së krimit. Ai u arrestua nga policia më 29 mars të këtij viti, pasi shkroi që t’i bënte atentat Talo Çelës në fshatin Papër në Elbasan, por ai iu kundërpërgjigj duke e lënë të plagosur. Dumani u kap pak orë më vonë në Fier, ndërsa kishte marrë plagë në kurriz.

Ndërsa i penduari tjetër, Henrik Hoxhaj, cilësohet nga policia si njeriu më i afërt i Nuredin Dumanit. Hoxhaj u arrestua bashkë me Dumanin më 29 mars 2022 në qytetin e Fierit, pas atentatit që ranë pre e u plagosën të dy. Ai është një nga ushtarët më të besuar të Dumanit, me të cilin ka mbajtur kontakte si në Kosovë e Shqipëri. Hoxhaj u la në burg bashkë me Dumanin.

14 PERSONAT NË KËRKIM:

Eljo (Ervis) Bitri, Festim Qoli, Alban Bengasi, Ervis Martinaj, Elvin Merlika Alket Xhixha Marjus (Suel) Lulaj (Çela), Agron (Kamber) Mehja, Aleks Çela alias (Tom Qorri), Talo Çela, Agim Gjini, Mikael Qosja (Kamami) (Stefo), Florenc Çapia Abedin Mama (Dine Çami)!