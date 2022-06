Komisioni Evropian rekomandon që Ukraina të jetë vend kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian!

Komisioni Evropian rekomandon që Ukraina të marrë statusin e vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, raporton BBC.









Kjo do të thotë se më pas do të jetë në dorën e 27 vendeve anëtare të BE-së të vendosin nëse janë ose jo dakord me opinionin e Komisionit.

Presidenti i Ukrainëss, Volodymyr Zelensky aplikoi zyrtarisht për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian më 28 shkurt, katër ditë pasi Rusia pushtoi vendin.

Ai kërkoi që BE “të pranojë urgjentisht Ukrainën…” duke theksuar se “qëllimi ynë është të jemi me të gjithë evropianët dhe të jemi të barabartë me ta. Jam i sigurt që e meritojmë. Jam i sigurt se është e mundur.”

Të enjten, Zelensky tha se Ukraina është e gatshme të punojë për t’u bërë një anëtare e plotë e BE-së.

“Ne e kuptojmë se rruga drejt Bashkimit Evropian është me të vërtetë një rrugë e gjatë dhe nuk është vetëm një hap”, tha ai. “Por kjo rrugë duhet të fillojë dhe ne jemi gati të punojmë që shteti ynë të shndërrohet në një anëtar të plotë të Bashkimit Evropian dhe ukrainasit tashmë kanë fituar të drejtën për të nisur këtë rrugë”.

Duke folur së bashku me të në një konferencë për shtyp në Kiev, kancelari gjerman Olaf Scholz tha se Gjermania është në favor të një vendimi pozitiv për kandidaturën e Ukrainës në BE dhe se Ukraina “i përket familjes evropiane”.

Gjithashtu të enjten, presidenti rumun Klaus Iohannis tha se “nuk ka kohë për hezitim”, duke ftuar Bashkimin Evropian t’i japë Ukrainës statusin e kandidaturës. Jemi në një pikë kthese në historinë evropiane”, tha ai.

Por ndërsa shenjat e hershme nga disa anë janë pozitive, pranimi i Ukrainës në BE është larg nga një fakt i kryer.

Për arsye politike dhe procedurale, është e mundur që BE-ja të vendosë përfundimisht se tani nuk është koha e duhur.

Dhe edhe nëse do të pajtoheshin me opinionin e Presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen se Ukraina duhet të konsiderohet për anëtarësim, mund të duhen vite, madje dekada që ajo të bëhet realitet.

Pritet që Komisioni të thotë se pranimi i Ukrainës do të fillojë siç duhet vetëm pasi të përfundojë lufta dhe institucionet e vendit të jenë në gjendje të përmbushin kriteret e kërkuara për t’u anëtarësuar në BE.

Të njohura si Kriteret e Kopenhagenit, këto janë kërkesa mjaft të rrepta.

Ata fokusohen në faktin nëse ai vend ka apo jo një ekonomi funksionale të tregut të lirë, nëse institucionet e vendit janë të përshtatshme për të mbështetur vlerat evropiane si të drejtat e njeriut dhe interpretimin e BE-së për sundimin e ligjit dhe nëse vendi ka një demokraci funksionale dhe gjithëpërfshirëse.

Vetëm atëherë mund të fillojë puna për 35 kapitujt e negociatave të BE-së, tre të fundit prej të cilëve kthehen në disa fusha të kritereve të Kopenhagenit.

Pastaj, kur liderët e shteteve anëtare të BE-së të kenë rënë dakord, gjë që duket e pamundur, atëherë duhet të ratifikohet në Parlamentin e BE-së dhe nga degët legjislative të qeverisë së çdo shteti anëtar.