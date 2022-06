Njihuni me 2 nga bimët që mund t’i shtoni shtëpisë suaj për fat të mirë

Ndodh që ndonjëherë njerëzit ndikohen nga supersticionet, në lidhje me objekte apo veprime të caktuara, po kështu dhe me bimët disa mendojnë se kanë energji të veçanta, por cilat prej tyre janë me më tepër ndikim në shtëpi?









Shikoni se cilat janë këto dy bimë, sidomos për ju që jeni supersticiozë  :

Sherebela shquhet që i jep shtëpisë fat të mirë.

Thuhet se duke djegur sherebelë mund të dëbosh shpirtrat e këqinj.

Jasemini me aromën e tij të këndshme thuhet se tërheq shumë dashurinë dhe paranë, kur rritet në shtëpi.